1 milyonluk veresiye borcunu kapattı

İstanbul'dayaşayan Nevşehirli bir iş insanı, yardımlaşma ve paylaşma ayı olan ramazanda benzeri az görülen bir yardımda bulundu. İş insan, Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde ödeme güçlüğü çeken vatandaşların bakkal, kasap ve manavlara olan 1 milyon liralık veresiye borçlarını ödedi. Nevşehirli bir iş insanı, Sultanhanı Belediye Başkanı Fahri Solak'a ulaşarak ilçe merkezindeki bakkal, kasap ve manavlardaki veresiye defterlerini satın almak istediğini, bu konuda kendisine yardımcı olmasını rica etti. Bunun üzerine Başkan Solak ve zabıta ekipleri, detaylı bir çalışma yaparak bakkal, kasap ve manavları tek tek dolaştı ve veresiye defterlerinde 1 milyon liralık borç bulunduğunu tespit etti. Bunun üzerine ilçeye gelen Nevşehirli Bürokratlar ve İş Adamları Derneği Başkanı Kazım Tekin, iş insanı adına defterleri satın alarak borçları sıfırladı. Vatandaşların borçlarının ödenmesi üzerine esnaf, işyeri camlarına veresiye borçlarının ödendiğine dair yazı yazdı. Bu duruma hem esnaf, hem de vatandaşlar sevindi.İş insanının daha önce de vatandaşların borçlarını ödediğini anlatan Başkan Fahri Solak, "İş insanımızın ricası üzerine bakkal, kasap ve manavlardaki veresiye defterlerini tespit ettik. Yaklaşık 1 milyon lira tutan bütün veresiye defterleri iş insanımız tarafından satın alındı. Ramazan ayında güzel bir dayanışma örneğini bir kez daha gösterdi" dedi.