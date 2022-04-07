Haberler Yaşam Haberleri 1 milyonluk veresiye borcunu kapattı
Giriş Tarihi: 8.4.2022

1 milyonluk veresiye borcunu kapattı

İLKER BAŞ İLKER BAŞ
1 milyonluk veresiye borcunu kapattı

Nevşehirli iş insanı, Aksaray’ın Sultanhanı ilçesinde vatandaşların bakkal, kasap ve manavlara olan tüm veresiye borçlarını 1 milyon lira ödeyerek sildi

İstanbul'da yaşayan Nevşehirli bir iş insanı, yardımlaşma ve paylaşma ayı olan ramazanda benzeri az görülen bir yardımda bulundu. İş insan, Aksaray'ın Sultanhanı ilçesinde ödeme güçlüğü çeken vatandaşların bakkal, kasap ve manavlara olan 1 milyon liralık veresiye borçlarını ödedi. Nevşehirli bir iş insanı, Sultanhanı Belediye Başkanı Fahri Solak'a ulaşarak ilçe merkezindeki bakkal, kasap ve manavlardaki veresiye defterlerini satın almak istediğini, bu konuda kendisine yardımcı olmasını rica etti. Bunun üzerine Başkan Solak ve zabıta ekipleri, detaylı bir çalışma yaparak bakkal, kasap ve manavları tek tek dolaştı ve veresiye defterlerinde 1 milyon liralık borç bulunduğunu tespit etti. Bunun üzerine ilçeye gelen Nevşehirli Bürokratlar ve İş Adamları Derneği Başkanı Kazım Tekin, iş insanı adına defterleri satın alarak borçları sıfırladı. Vatandaşların borçlarının ödenmesi üzerine esnaf, işyeri camlarına veresiye borçlarının ödendiğine dair yazı yazdı. Bu duruma hem esnaf, hem de vatandaşlar sevindi.



'DAYANIŞMA ÖRNEĞİ'
İş insanının daha önce de vatandaşların borçlarını ödediğini anlatan Başkan Fahri Solak, "İş insanımızın ricası üzerine bakkal, kasap ve manavlardaki veresiye defterlerini tespit ettik. Yaklaşık 1 milyon lira tutan bütün veresiye defterleri iş insanımız tarafından satın alındı. Ramazan ayında güzel bir dayanışma örneğini bir kez daha gösterdi" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Başkan Erdoğan talimat verdi! Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi duyurdu: Ucuz et satışı başladı
Son dakika: Gaziantep FK - Trabzonspor maçı ertelendi!
Rusya Ukrayna savaşı son dakika | Rusya'dan açıklama! Ukrayna'da ciddi kayıplar verdik: Bu bizim için büyük bir trajedi
Vergi ve Ekonomi Paketi TBMM'de kabul edildi
Enerji krizinde flaş gelişme: Rusya'dan Avrupa'ya rest!
Son dakika: Hasat gecikince fırsatçılar yine sahneye çıktı! Soğan ve patateste aynı oyun sahnede
Sabah Namazı Nasıl Kılınır, Kaç Rekattır Ve Hangi Dualar Okunur? Diyanet İle Adım Adım Sabah Namazı Kılınışı
Son dakika: Eğitimcilerle iftar buluşması! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Öğretmenlerimizin 60 yıllık hayalini gerçekleştirdik
CHP'li Başkandan tepki çeken yerli otomobil sözleri: TOGG milli bir proje değil, ben sahiplenmem...
Tuzla'da askeri alan içinde patlama
ARKADAŞINA GÖNDER
1 milyonluk veresiye borcunu kapattı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA