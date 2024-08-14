1 ton midyeyle yakalandı! İstanbul Boğazı’na bırakıldılar…

İstanbul Emniyeti Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Polisleri; Üsküdar İlçesi Kuzguncuk Parkı Sahili mevkisinde yasak yolla çıkarılan midyelerin bir araca yüklenerek taşındığını tespit etti. Araç durduruldu. T.S. isimli kişi gözaltına alındı. Araç içerisinde yapılan aramalarda bir ton ağırlığında 50 çuval midye bulundu.

Muhafaza altına alınan midyeler canlılıklarını sürdürebilmeleri ve doğal yaşama kazandırılabilmeleri için İstanbul Boğazı'na döküldü. T.S. isimli kişiye "1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu'na Muhalefet" suçundan toplamda 26 bin 242 lira ceza kesildi.