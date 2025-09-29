1. VE 2. ELEME ADAYI BELLİ OLUYOR! 29 Eylül 2025 Masterchef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?

Masterchef Türkiye'de heyecan bu akşam dokunulmazlık oyunu ile devam ediyor. Kıran kırana geçen mücadelede kaybeden takım eleme adaylarını potaya gönderecek. Yarışmacılar, Türkiye'nin farklı bölgelerine ait yemekleri en iyi şekilde hazırlamak için kıyasıya mücadele ediyor. Öte yandan jüri koltuğunda bu kez geçtiğimiz yıl yarışmada adından söz ettiren isimler yer alıyor. Peki, 29 Eylül 2025 Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?