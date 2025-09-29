Haberler Yaşam Haberleri 1. VE 2. ELEME ADAYI BELLİ OLUYOR! 29 Eylül 2025 Masterchef eleme adayı kim oldu, dokunulmazlığı hangi takım kazandı?
Giriş Tarihi: 29.09.2025 20:55

Masterchef Türkiye’de haftanın ilk dokunulmazlık oyunu ekrana geliyor. Yarışmacılar, zorlu parkurda en iyi tabakları çıkarabilmek için büyük bir mücadele veriyor. Takımlar, Türkiye’nin yedi farklı bölgesine ait yemekleri en iyi şekilde yorumlamak için ter döküyor. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım haftaya avantajla başlayacak, kaybeden taraf ise ilk eleme adaylarını belirleyerek potaya gönderecek. Peki, 29 Eylül 2025 Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı, eleme adayları kim oldu? İşte, detaylar.

Masterchef Türkiye'de heyecan bu akşam dokunulmazlık oyunu ile devam ediyor. Kıran kırana geçen mücadelede kaybeden takım eleme adaylarını potaya gönderecek. Yarışmacılar, Türkiye'nin farklı bölgelerine ait yemekleri en iyi şekilde hazırlamak için kıyasıya mücadele ediyor. Öte yandan jüri koltuğunda bu kez geçtiğimiz yıl yarışmada adından söz ettiren isimler yer alıyor. Peki, 29 Eylül 2025 Masterchef dokunulmazlığı hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Masterchef Türkiye'de dokunulmazlığı kazanan takım henüz belli olmadı. Kazanan takım belli olunca haberimize eklenecektir.

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU 29 EYLÜL?

Haftanın ilk eleme adayları dokunulmazlığı kaybeden takım arasından seçilecek. 1. ve 2. eleme adayları belli olunca haberimize eklenecektir.

MASTERCHEF TAKIMLAR

Mavi Takım:

Sezer (Kaptan)

Çağatay

Özkan

Sümeyye

Ayla

Muratcan

İhsan

Eylül

Çağlar


Kırmızı Takım:

Barış (Kaptan)

Furkan

Hakan

Gizem

Mert

Cansu

Onur

Aslı

