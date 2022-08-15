Haberler Yaşam Haberleri 1 Yaş Bebek Kilosu Kaç Olmalı? Persentil Tablosuna Göre Kız ve Erkek 1 Yaş Bebek Gelişimi, Boy Kilo Nasıl Olur?
Giriş Tarihi: 15.8.2022 17:17 Son Güncelleme: 15.8.2022 17:18

1 Yaş Bebek Kilosu Kaç Olmalı? Persentil Tablosuna Göre Kız ve Erkek 1 Yaş Bebek Gelişimi, Boy Kilo Nasıl Olur?

1 yaş bebek kilosu kaç olmalı sorusu birçok ebeveynin araştırdığı konulardan biridir. 1 yaşına gelen bir bebeğin gelişimi boy ve kilo açısından takip edilmesi gereken bir durumdur. Bu nedenle 1 yaş bebek gelişimi erkek ve kız bebeklerin sağlıklı büyümeleri için dikkat edilmesi gereken durumlardır. Bunun yanında 12 aylık bebek gelişimi sırasında her detay önemlidir. Bu bakımdan persentil tablosuna göre kız ve erkek 1 yaş bebek gelişimi, boy kilo nasıl olur sorularını sizler için araştırdık. İşte 1 yaş bebek kilosu kaç olmalı? Persentil tablosuna göre kız ve erkek 1 yaş bebek gelişimi, boy kilo nasıl olur? sorulaırnın cevabı...

1 Yaş Bebek Kilosu Kaç Olmalı? Persentil Tablosuna Göre Kız ve Erkek 1 Yaş Bebek Gelişimi, Boy Kilo Nasıl Olur?

1 yaş bebek kilosu kaç olmalı sorusu bebeğin sağlığını yakından ilgilendiren bir konudur. Çünkü sağlıklı bir şekilde büyümesi için her yaşın kendine has kilo ve boy kriterleri bulunur. Aynı zamanda kaç saatte bir beslenmeli konusu da önemli bir detay. 1 yaş bebek kilosu ve boyu kaç olur sorusu bu açılardan dikkat edilen noktalar arasında yer alır. Persentil tablosuna göre kız ve erkek 1 yaş bebek gelişimi, boy kilo nasıl olur sorularını sizler için yanıtladık. İşte 1 yaş bebek kilosu kaç olmalı? Persentil tablosuna göre kız ve erkek 1 yaş bebek gelişimi, boy kilo nasıl olur? sorulaırnın cevabı...

1 Yaşındaki Bebek Kilo ve Boy Ölçüleri

Persentil tablo, bebeklerin yaş ve cinsiyetlerine göre yıllar içindeki değişimlerini gösteren bir tablodur. Bu tablo bebeğin fiziksel olarak değişimini her yönden gösterir. Kız ve erkek bebeklerin gelişimleri farklılık gösterdiği için mutlaka her iki cinsiyet için de farklı persentil tabloları oluşturulur. Bunun yanında boy uzunluk, baş çevresi ve kilo gibi durumların incelenebilmesi için de ayrı ayrı büyüme tabloları bulunur.

Persentil tabloda hesaplamalar ise titiz bir şekilde yapılır. Bu tablo üzerinde 10'dan 90'a kadar persentil aralıkları yer alır. Tablo üzerinde yer alan %50 değeri de sınır olarak kabul ediliyor. Bebeklerin boy ve kiloları hesaplanırken en yüksek ve en düşük değerler bilinmelidir.

12 aylık bir bebeğin en düşük boy miktarı 69 cm olarak ölçülür. En yüksek boy ise 83 cm'dir. Buna ek olarak en düşük kilogram 7450 gr ve en yüksek kilo ise 12500 gr. olmalıdır. Ancak bu durum kız ve erkek bebeklere göre değişebilir.

1 Yaş Bebek Kaç Saatte Beslenmeli?

1 yaşına gelen bebeğin beslenme periyodunda da ufak değişimler yapılması gerekir. Çünkü ilk doğduğu zaman göre bebek artık biraz daha büyüme kaydetmiştir. Bu yaş grubundaki bebeklerin beslenmelerinde mutlaka olması gereken besinler arasında şunlar yer alıyor:

  • Yoğurt ve yumurta
  • İnek sütü
  • Et ve yumurta
  • Kurubaklagiller
  • Mercimek çorbası
  • Tarhana çorbası
  • Et, peynir, köfte
  • Karaciğer
  • Kıymalı ya da kuşbaşılı sebze tabağı
  • Pirinç ve etli dolma
  • Meyve suyu, pekmez ve zeytinyağı

Gibi besinlerin mutlaka bebeğinizin beslenme periyodunda olması gerekiyor. Bu yaşa gelen bebekler genelde hemen her gıdayı aşırıya kaçmadan tüketebilir.

Persentil Tablosuna Göre Kız ve Erkek 1 Yaş Bebek Gelişimi, Boy Kilo Nasıl Olur?

Persentil tablosu bebeklerin gelişiminde son derece önemli. Kız ve erkek bebeklerin kilo ve boy takibi yanında bu tablo ile birçok gelişim sürecini takip etmek mümkün olabilir. Tablo üzerinde bebeklerin baş çevresi büyümesi, boy artışları ve kilo artış azalışları takip edilir.

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