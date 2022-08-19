1 Yaşındaki Bebek Kaç Numara Ayakkabı Giyer? 1 Yaş Bebek Ayak Numarası Nasıl Öğrenilir?

Bebekler dünyaya geldikleri andan itibaren sürekli bir gelişim içerisindedirler. Zaman ilerledikçe oturmayı, emeklemeyi ve yürümeyi öğrenirler. Ebeveynler ise çocuklarının ilk adımlarını gördüklerinde onlara ayakkabı seçimine başlar. Ancak yanlış ayakkabı seçimi bebeklerde bazı problemlerin oluşmasına sebep olmaktadır. Bebeklerin ayak yapıları yetişkinlerin ayak yapılarından çok daha farklıdır. Bir bebeğin ayak yapısı genellikle parmaklara doğru geniş, topuk kısmı ise daha dardır. Esnek bir yapıya sahiptirler. Bu sebeple de uzmanlar bebeklerin ilk dönemler için ayakkabı kullanmasını tavsiye etmezler. Genellikle yavaş yavaş adımlarını atmaya başlamış olan 1 yaşındaki bebeklere ayakkabı alımı da başlamaktadır. Böylece ebeveynler 1 yaşındaki bebek kaç numara ayakkabı giyer sorusuna cevap arar. İşte 1 yaşındaki bebek kaç numara ayakkabı giyer sorusu hakkında bilgiler...

1 Yaşındaki Bebek Kaç Numara Ayakkabı Giyer?

Her birimizin ayak yapısı farklı olduğundan ayakkabı numaraları da değişkenlik göstermektedir. Bu sebeple de ayakkabı seçimi büyük önem kazanmaktadır. Bebeklerin ayak yapısı ise çok yumuşak olduğundan ayakkabı seçiminde oldukça dikkatli olmak gerekir.

Uygunsuz ayakkabılar ayak sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir. Bu nedenle bebek ve çocukların ayakkabısının önünde 1 cm boşluk bırakılması önerilmektedir. Ayrıca evde ayakkabısız gezilmesi ve sadece dışarıda giyilmesi gerektiği söylenmektedir. Ayakkabı seçiminde ise topukla en uzun parmak arası mesafe ölçümüne bakılmalıdır. Bebeklerin ilk yürümeye başladığı zamanlar genellikle 1 yaşlarıdır. Bu sebeple 1 yaş için ayakkabı seçimine yavaş yavaş başlamak gerekir.

1 Yaş Bebek Ayak Numarası?

Ayakkabı numaraları ayak boyutlarına göre değişmektedir. Bu numaralar ayakkabı kalıplarına bağlı olarak farklılık gösteriyor olsa da genel olarak; 0-6 aylık bebeklerde ayakkabı numarası 17-18 arası, 6-12 aylık bebeklerde 19-20 arası, 1-1,5 yaş arası bebeklerde ise 21-22 numaraları arasındadır. Ancak ölçüm yapılarak ayakkabı satın almak daha mantıklıdır. Böylece bebelerin ayak sağlığı korunmaktadır.