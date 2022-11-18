1 Yemek Kaşığı Un Kaç Gram? Bir Tepeleme ve Silme Yemek Kaşığı Un Kaç Gr Eder?

1 tepeleme yemek kaşığı un kaç gram eder ev hanımları tarafından araştırılıyor. Kek, börek, krep gibi leziz tariflerde ya da birçok besin türünde ölçü olarak kaşıklar kullanılmaktadır. Ölçüler tepeleme ya da silme olarak adlandırılır. Peki bunların ölçüsünü gram cinsinden nasıl bilebiliriz. Yemek tariflerinde pek sık karşımıza çıkan 1 yemek kaşığı un kaç gramdır bunu inceleyelim.

1 Yemek Kaşığı Un Kaç Gram Eder?

Un tatlı olsun tuzlu olsun hamur işi gıda ürünlerinde en sık kullanılan ürünlerden biridir. Tariflerde ise kaşık ölçüsü daha çok kullanılmaktadır. Bu ölçüler genellikle yemek kaşığı, tatlı kaşığı veya çay kaşığı olarak adlandırılır. Kaşıkla ölçülendirilen un tepeleme ya da silme tarife eklenir ve buna bağlı olarak da gramları değişmektedir. 1 yemek kaşığı unun kaç gram ağırlığında olduğunu yazımızda sizlere paylaştık:

- 1 yemek kaşığı un 15 gramdır.

- 1 silme yemek kaşığı un ise 7 gram kadardır.

1 Tepeleme Yemek Kaşığı Un Kaç Gram Eder?

Mutfakta kullanılan bardak, kahve fincanı ya da kaşık gibi mutfak ekipmanları ölçülendirme şekline ev hanımları tarafından pratik ölçülendirme deniliyor. Kullanılan her kaşığın alabildiği gram değişiklik gösteriyor. Tepeleme ya da silme olması da ölçüyü etkiliyor. 1 tepeleme yemek kaşığı un kaç gram eder sorusunun cevabı 21.5 gramdır.

Diğer Kaşık Türlerini Kaç Gram Un Alır İnceleyelim:

Pek çok yemek tariflerinde kaşık ölçüleri kullanılmaktadır. Çay kalığı, tatlı tatlı kaşığı ve yemek kaşığı olarak verilen birimler çoğu zaman kafa karıştırmaktadır. Bu sebeple kaşık ölçülerini öğrenmek yapacağımız yiyeceklerin lezzetli olması açısında önemlidir.

Bazı kaşık türlerinin ölçüleri şunlardır:

- 1 çay kaşığı un 2 gram kadardır.

- 1 tepeleme çay kaşığı un 4 gram kadardır.

- 1 silme çay kaşığı un ise 1 gram kadardır.

- 1 tatlı kaşığı un 6 gramdır kadardır.

- 1 tepeleme tatlı kaşığı un 11 gram kadardır.

- 1 silme tatlı kaşığı un ise 2 gram kadardır.

- 1 yemek kaşığı un ise 15 gram kadardır.

- 1 tepeleme yemek kaşığı un 21,5 gram kadardır.

- 1 silme yemek kaşığı un ise 7 gram kadardır.