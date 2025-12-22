1 yıl arayla aynı motosiklette öldüler

İzmir'in Kınık ilçesinde jandarmadan kaçan sürücünün otomobili motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Furkan Korkmaz (17) hayatını kaybetti. Korkmaz'ın ağabeyi Kemal Korkmaz'ın (21) da geçen yıl aynı motosikletle geçirdiği kazada hayatını kaybettiği öğrenildi.Kaza, dün saat 01.00 sıralarında Poyracık Mahallesi'nde meydana geldi. Jandarmadan kaçan bir otomobil, Poyracık Mahallesi Bergama Caddesi'nde bir motosiklete, ardından da park halindeki TIR'ın dorsesine çarptı. Olayda motosikletin kasksız sürücüsü Furkan Korkmaz hayatını kaybederken otomobildeki A.A. ağır yaralandı. Furkan Korkmaz'ın ağabeyi Kemal Korkmaz'ın da geçen yıl eylül ayında aynı motosikletle geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybettiği öğrenildi.