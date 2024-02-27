1 yıl önce boşandı ama... Kurtulamadı

Bursa'da yaşayan ve bir yıl önce boşanan Murat Demir (48) ile 2 çocuğunun annesi Tuba Ateşçi (41), kısa bir süre önce tekrar bir araya gelerek aynı evde yaşamaya başladı. Ancak çift arasında önceki gece Yıldırım ilçesindeki Hacıvat Mahallesi'nde bulunan evlerinde kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Murat Demir evden ayrıldı.Bir süre sonra tekrar eve dönen Demir, konuşup barışmak istediğini söyleyerek Tuba Ateşçi'yi site bahçesine çağırdı. Burada konuşmaya başlayan çift arasında yeniden çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Bu sırada yanında bulunan tabancayı çıkaran Demir, eski eşine ateş etti. Başından vurulan Ateşçi kanlar içinde yere yığılırken Demir, aynı tabancayla intihar etti. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, çiftin öldüğünü belirledi.