1 Yılda En Fazla Kaç Gün Rapor Alınabilir? Yıllık Rapor Hakkı Kaç Gün ve Ne Zaman Yenilenir?

Yıllık rapor hakkı kaç gün 2022 tüm çalışanların merak ettiği bir konudur. Çalışanlar 1 yıl içinde en fazla kaç gün rapor alabilir sorusuna cevap bularak rapor konusunda hata yapma ihtimalini ortadan kaldırabilirsiniz. Yıllık rapor hakkı ne zaman yenilenir konusu araştırılarak da ne zaman tekrar rapor alabileceğinizi öğrenebilirsiniz. İşçi 40 günden fazla rapor alırsa ne olur konusu da önemli bir husustur. Konu ile ilgili merak ettikleriniz yazımızın devamında.

Yıllık Rapor Hakkı Kaç Gün 2022

Kişi hastalandığı zaman rapor alma ihtiyacı doğabilir. İşyerine verilen bu rapor kişinin mazereti sayılır ve rapor sayesinde işyerinden izinli sayılır. Raporun nasıl ve ne şekilde alınacağı da ilgili mevzuat esaslarına göre belirlenmiştir. Bu kapsamda bir hekim tarafından bir hastaya tek seferde en fazla 10 gün rapor verilebilir. Yine aynı şekilde tek hekim tarafından bir yıl içinde yazılacak raporların toplamı 40 günü geçemez. Tek seferde 10 günden fazla verilmesi gereken raporlar sağlık kurulu tarafından verilebilir.

Yıllık Rapor Hakkı Ne Zaman Yenilenir?

Çalışanın rapor hakkı 1 Ocak ile 31 Aralık tarihleri arasını kapsar. Yani bir çalışan bu süre içerisinde tek bir hekim imzası ile en fazla 40 gün rapor alabilir. 1 Ocak tarihinden itibaren bu 40 günlük rapor hakkı tekrar başlar. Önceki yıldan 40 güne tamamlanmamış olan rapor hakları yeni yıla devretmez.

İşçi 40 Günden Fazla Rapor Alırsa Ne Olur?

İşçinin 40 günün üzerinde rapor alması durumunda SGK raporu inceler ve işçiye iş göremezlik ödeneği verir. Bu ödeneğin alındığı süre içerisinde işçi maaş alamaz. Bu nedenle çok gerekli olmadığı sürece kişinin rapor alma yoluna gitmemesi gerekir.