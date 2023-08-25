10 40 Motor Yağı Hangi Araçlarda Kullanılır? 10W 40 Motor Yağı Hangi Motorlarda Kullanılır?

Motor yağları kendi içlerinde sınıflandırdığı için aracınıza doğru yağı seçmek için bunlara dikkat etmeniz gerekmektedir. Motorunuzun teknik özellikleri ve seçeceğiniz yağ türünün uyumlu olması önemli bir kriterdir. Bu sınıflandırmada en önemlisi ise motor yağlarının viskoziteye göre ölçülmesidir. Viskozite dikkate alındığı zaman 10 40 motor yağı hangi araçlarda kullanılır ya da 10W 40 motor yağı hangi motorlarda kullanılır, özellikleri nelerdir gibi sorular ortaya çıkmaktadır.

10 40 Motor Yağı Hangi Araçlarda Kullanılır?

Aracınız için motor yağı alacağınız zaman motor yağları içinde sınıflandırmalar mevcuttur. Aracınıza doğru yağı seçmek için bu sınıflandırmalara dikkat etmeniz gerekmektedir. Motorun teknik özellikleri ile seçeceğiniz yağ uyumlu olmalıdır. Motorun benzin yada dizel olduğu, partikül filtresinin olup olmadığı, motorun kullanıldığı yıl ve teknolojisi gibi bilgiler göz önüne alınarak yağlar sınıflandırılmıştır. Benzinli motorlarda S, dizel motorlarda C harfiyle API kalite sınıflandırması yapılmaktadır. Bunların yanında en önemli sınıflandırmalardan birisi de motor yağlarının viskoziteye göre ölçülmesidir. Viskozite, yağın akmaya karşı olan direncinin ölçümüdür. Viskozite, her türlü sürüş koşulunda motor yağının tüm hareketli parçalara ulaşması konusunda kilit noktadır. Viskozite seviyesi yüksek bir yağ daha az akışkan olup viskozitesi düşük yağ ise daha fazla akışkandır. Bu, halk arasında yağın inceliğe ve kalınlığı olarak bilinir. Yağ viskozite oranı 2 rakamdan oluşur. Örneğin 10W-40 gibi. 10W-40 yağ, günümüzde taşıma için tercih edilen araçların bir çoğunda kullanıma uygun olup içten yanmalı motorlarda kullanılmaktadır. SUV, kamyonet ve minibüs tarzı araçlarda buna dahildir. Aracınızın kullanım kılavuzunu okuyarak ya da üretici firmanın internet sitesi üzerinden aracınızın yağ özelliklerini öğrenerek hangi yağı desteklediğini bulabilirsiniz. Yağ viskozite oranına göre olan sınıflandırmaya SAE motor yağı sınıflandırılması denilmektedir. Soğuk şartlarda yağın viskozitesini gösteren ilk rakamda bulunan W (winter-kış) harfinde bulunan sayı küçüldükçe motor yağı soğukta o kadar iyi akmakta olup bu istenilen bir durumdur. Sıcaklık şartlarındaki viskozite göstergesi ise ikinci sayı olup bu sayı ne kadar yükselirse motor yağı o derece kalın olmakla beraber bu da beklenen bir durumdur. Motorlarda yağı sıcaklığı ortalama -30 ile +130 dereceler arasında bulunan sıcaklıklara eriştiğinden dolayı yağların akışkanlığı sıcaklıktan oldukça etkilenmektedir. Motor yağının soğukta inceliğini, sıcak havalarda kalınlığını kaybetmemesi istenen bir özelliktir.

10W-40 Motor Yağı Özellikleri Nelerdir?

10W-40, SAE tarafından tanımlanan hali ile motor yağının viskozitesi yani ağırlığıdır. Bu yağ türünün viskozite derecesi düşük sıcaklıkta 10W, yüksek sıcaklıklarda ise 40 derecedir. Yani 10W yağın soğuk viskozitesini temsil etmektedir. 10W 40 motor yağı ısındığı zaman viskozitesi yükselmez. Çünkü motor yağları soğuduğu zaman kalınlaşırken ısındığı zaman da incelir. Buradan yola çıkarak bu yağ türü soğuk zamanlarda 10W ağırlığında, sıcaklarda ise 40 ağırlığında bir yağ gibi olur. Yağlar, soğuk havalarda belirli olan maksimum viskoziteye sahiptir. W sayısı ne kadar küçük olursa yağ o kadar ince olur. Yani 10W olan bir yağ kış aylarında yani soğuk zamanlarda 5W olan bir yağdan daha kalın olmaktadır. 40, yağın sıcak viskozite derecesine temsil etmektedir. Bu, conta sızıntısına ve yağın daha ince olduğu durumlarda motoru korumaya odaklanmaktadır. 40 ağırlığında olan bir motor yağı, motorun çalıştığındaki sıcaklığı 30 ağırlıkta olan bir başka yağdan daha kalın olmaktadır. 10W-40 motor yağı, yüksek kilometreli motorlarda bulunan eski parçaları yağlama esnasında daha ince viskoziteye sahip olan motor yağlarından sızıntı olasılığı daha düşüktür. Bu durumda, termal bozulmaya karşı da daha ince viskoziteye sahip motor yağlarına göre daha iyi dirence sahiptir.