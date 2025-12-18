Öğretmen ataması branş dağılımı bekleniyor! 2025-2026 10 bin öğretmen ataması ne zaman yapılacak?

Öğretmen adaylarının gündeminde ilk sırada yer alan 10 bin atama konusu, Milli Eğitim Akademisi'nin kurulması ve AGS sistemine geçişle birlikte yaşanacak. Bakanlık, eğitim kalitesini artırmak amacıyla atama süreçlerini yeniden yapılandırırken, adaylar da atanacakları kontenjanları ve branş dağılımını merakla bekliyor. MEB'in ihtiyaç listesini güncellemesiyle birlikte netleşmesi beklenen takvim, binlerce öğretmenin geleceğini şekillendirecek. Peki, MEB AGS ile 10 bin öğretmen ataması ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 10 bin öğretmen atamasına ilişkin resmi takvim henüz ilan edilmedi. Ancak sürecin işleyişine dair kritik ipuçları bulunuyor:
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yaptığı açıklamalara göre, 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasının ardından, branş bazlı ihtiyaç tablosunun güncelleneceğini ve Aralık ayının ilk haftası veya ilk 15 günü içerisinde hangi branştan ne kadar öğretmene ihtiyaç duyulduğunun kamuoyuyla paylaşılacağını belirtmişti.
Bu noktada yıl bitmeden listenin paylaşılacağı öngörülüyor.
Branş bazlı ihtiyaç tablosu ve kontenjan dağılımları, Bakan Tekin'in belirttiği gibi Aralık ayının ilk yarısı içinde duyurulacak.
Bakan Tekin, "Benim için hiçbir branş diğer bir branştan daha önemli ya da daha az önemli değil. Bütün branşlar benim için aynı ve eşit." diyerek, kontenjanların sadece Bakanlığın kendi ihtiyaçları doğrultusunda belirleneceğinin altını çizdi.
Milli Eğitim Akademisi'ne alınacak 10 bin öğretmen adayının eğitimlerine gelecek yılın başında (2026) başlaması bekleniyor. Bu eğitimin başarıyla tamamlanmasının ardından adayların görev yeri atamaları ihtiyaç dahilinde gerçekleştirilecek.
"Öğretmen atamalarının da yapılacağı Milli Eğitim Akademisi'ne neden ihtiyaç duyulduğu" sorusu üzerine Bakan Tekin, dünyada eğitime erişim arttıkça, öğretmenlerin niteliklerini artıracak hem pedagojik anlamda hem de somut diploma anlamında yeni yaklaşımların ortaya çıktığını söyledi.
Dünyada şu an ağırlıklı olarak yürüyen modelin, uygulama ağırlıklı öğretmen yetiştirme süreçleri olduğunu belirten Tekin, Türkiye'deki üniversitelerde pedagojik formasyon veren bölümlerde yaklaşık 90 saatlik bir uygulamanın bulunduğunu ancak bunun dünya ortalamalarının çok altında olduğunu kaydetti.
Tekin, Milli Eğitim Akademisi'nde, Akademi Giriş Sınavı (AGS) neticelerine göre ihtiyaç duyulan branşlarda öğretmen adaylarının eğitim alacağını aktardı.