10 BİN ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2025: MEB-AGS ile öğretmen ataması ne zaman, kadro ve branş dağılımı açıklandı mı?

10 BİN ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2025 AÇIKLANDI MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 25 bin öğretmen atamasında 15 bin aday sözleşmeli öğretmen olarak; 10 bin aday ise Milli Eğitim Bakanlığı Akademisi için ayrılmıştı.

15 bin öğretmen alımında sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 7 Mayıs 2025 tarihinde www.meb.gov.tr adresinden ilan edilmişti. Sırada 10 bin öğretmenin ataması var.