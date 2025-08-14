Haberler Yaşam Haberleri 10 BİN ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2025: MEB-AGS ile öğretmen ataması ne zaman, kadro ve branş dağılımı açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 14.8.2025 11:30

10 BİN ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2025: MEB-AGS ile öğretmen ataması ne zaman, kadro ve branş dağılımı açıklandı mı?

25 bin öğretmen atamasında 10 bin öğretmenin Milli Eğitim Bakanlığı Akademisi'ne atanacağı açıklanmıştı. Geçtiğimiz gün belli olan 2025 MEB AGS sonuçları ve ÖABT sınav sonucu sonrası adayların heyecanlı bekleyişi başladı. Öğretmen atama takvimi, kadro ve branş dağılımı, kontenjanlar ve tüm detaylar tek tek sorgulanıyor. Branş bazında ne kadar öğretmen alımı yapılacağı ve sürecin nasıl işleyeceği merak konusu. Peki; 10 bin öğretmen ataması ne zaman, başvuru kılavuzu yayımlandı mı?

10 BİN ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2025: MEB-AGS ile öğretmen ataması ne zaman, kadro ve branş dağılımı açıklandı mı?

Akademi Giriş Sınavı (AGS) sonuçları adaylar ile buluştu. AGS ve ÖABT puanlarına göre sıralamalarını kontrol eden adaylar bakanlıktan gelecek 10 bin öğretmen atama takvimini bekliyor. Takvimle birlikte ortaya çıkması beklenen branş dağılımı alımın en çok dikkat çeken detayları arasında yer alıyor. Peki; 10 bin öğretmen ataması ne zaman?

2025 MEB-AGS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (2025-MEB-AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sonuçları 13 Ağustos tarihinde açıklandı. ÖSYM üzerinden sorgulanan AGS sonuçları T.C. kimlik numaraları ve AİS şifreleri ile kontrol ediliyor.

SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

10 BİN ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2025 AÇIKLANDI MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 25 bin öğretmen atamasında 15 bin aday sözleşmeli öğretmen olarak; 10 bin aday ise Milli Eğitim Bakanlığı Akademisi için ayrılmıştı.

15 bin öğretmen alımında sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 7 Mayıs 2025 tarihinde www.meb.gov.tr adresinden ilan edilmişti. Sırada 10 bin öğretmenin ataması var.

10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuruya göre Millî Eğitim Akademisi için belirlenen 10 bin atamaya ilişkin takvimin detayları ise Akademiye Giriş Sınavı sonuçlarının ilanından sonra kamuoyuyla paylaşılacak.

MEB AGS sonuçları adayların erişimine açıldı. 10 bin öğretmen atama için de gözler MEB duyurularına çevrilmiş durumda. Bilgilendirmenin önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

İşte, son atamada paylaşılan kadro ve branş dağılımı:

ÖĞRETMEN ATAMASINDA BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLACAK?

25 bin öğretmen ataması kapsamında ilk etapta yapılan 15 bin yeni öğretmen alımına ilişkin branş ve kontenjan dağılımı MEB tarafından paylaşılmıştı.

Bu kapsamda en fazla atama yapılacak ilk 5 branş sırasıyla 4 bin 378 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 3 bin 87 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, bin 802 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, bin 321 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği ve 757 kontenjanla İngilizce öğretmenliği olmuştu.

10 bin öğretmen alımında detaylar henüz netleşmedi. Önceki alımda yer alan tabloya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

TAM LİSTEYE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

ARKADAŞINA GÖNDER
10 BİN ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2025: MEB-AGS ile öğretmen ataması ne zaman, kadro ve branş dağılımı açıklandı mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz