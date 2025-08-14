10 BİN ÖĞRETMEN ATAMA TAKVİMİ 2025: MEB-AGS ile öğretmen ataması ne zaman, kadro ve branş dağılımı açıklandı mı?

Akademi Giriş Sınavı (AGS) sonuçları adaylar ile buluştu. AGS ve ÖABT puanlarına göre sıralamalarını kontrol eden adaylar bakanlıktan gelecek 10 bin öğretmen atama takvimini bekliyor. Takvimle birlikte ortaya çıkması beklenen branş dağılımı alımın en çok dikkat çeken detayları arasında yer alıyor. Peki; 10 bin öğretmen ataması ne zaman?
Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (2025-MEB-AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sonuçları 13 Ağustos tarihinde açıklandı. ÖSYM üzerinden sorgulanan AGS sonuçları T.C. kimlik numaraları ve AİS şifreleri ile kontrol ediliyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği 25 bin öğretmen atamasında 15 bin aday sözleşmeli öğretmen olarak; 10 bin aday ise Milli Eğitim Bakanlığı Akademisi için ayrılmıştı.
15 bin öğretmen alımında sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar, 7 Mayıs 2025 tarihinde www.meb.gov.tr adresinden ilan edilmişti. Sırada 10 bin öğretmenin ataması var.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuruya göre Millî Eğitim Akademisi için belirlenen 10 bin atamaya ilişkin takvimin detayları ise Akademiye Giriş Sınavı sonuçlarının ilanından sonra kamuoyuyla paylaşılacak.
MEB AGS sonuçları adayların erişimine açıldı. 10 bin öğretmen atama için de gözler MEB duyurularına çevrilmiş durumda. Bilgilendirmenin önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.
İşte, son atamada paylaşılan kadro ve branş dağılımı:
25 bin öğretmen ataması kapsamında ilk etapta yapılan 15 bin yeni öğretmen alımına ilişkin branş ve kontenjan dağılımı MEB tarafından paylaşılmıştı.
Bu kapsamda en fazla atama yapılacak ilk 5 branş sırasıyla 4 bin 378 kontenjanla sınıf öğretmenliği, 3 bin 87 kontenjanla özel eğitim öğretmenliği, bin 802 kontenjanla din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği, bin 321 kontenjanla okul öncesi öğretmenliği ve 757 kontenjanla İngilizce öğretmenliği olmuştu.
10 bin öğretmen alımında detaylar henüz netleşmedi. Önceki alımda yer alan tabloya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz: