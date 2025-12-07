10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI SON DURUM: MEB 10 bin öğretmen atamaları ne zaman, branş dağılımı açıklandı mı?

10 bin öğretmen atamasına ilişkin branş dağılımı için gözler MEB'e çevrilmiş durumda. Bakanlık, güncellenen ihtiyaç tablosu doğrultusunda kontenjanları yakında açıklayacak. Önceki yıllarda sınıf öğretmenliği, özel eğitim ve okul öncesi branşları öne çıkarken, yeni dönemde kontenjanlar ders saati ve norm kadro ihtiyaçlarına göre şekillenecek. Peki, MEB'in 10 bin öğretmen ataması ne zaman duyurulacak? İşte detaylar...
MEB 10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI NE ZAMAN?
24 Kasım'da yapılan 15 bin öğretmen atamasının ardından gözler bu kez 10 bin kişilik atamaya çevrildi. Ancak MEB, yeni atamaya ilişkin takvimi henüz duyurmadı. Bakanlık tarih açıkladığında güncel bilgiler paylaşılacak.
Bakan Tekin, branş ve kontenjan belirleme sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, her yıl kasım ayında branş bazlı ihtiyaç tablosunu güncellediklerini söyledi.
Milli Eğitim Akademisi için yapılacak 10 bin öğretmen alımına değinen Tekin, ihtiyaç duyulan branşların Aralık ayının ilk haftasında ya da ayın ortasına doğru açıklanmasını beklediklerini belirtti.
Tekin, tüm branşların kendileri için eşit önemde olduğunu vurgulayarak, öğretmen adaylarının endişe duymamasını istedi. İhtiyaç tablosunun paylaşılmasının ardından kontenjanların duyurulacağını, öğretmen adaylarının ise AGS başarı kriterlerine göre Milli Eğitim Akademisi'nde eğitime alınacağını ifade etti.