10 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI SON DURUM: MEB 10 bin öğretmen atamaları ne zaman, branş dağılımı açıklandı mı?

Bakan Tekin, branş ve kontenjan belirleme sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, her yıl kasım ayında branş bazlı ihtiyaç tablosunu güncellediklerini söyledi.

Milli Eğitim Akademisi için yapılacak 10 bin öğretmen alımına değinen Tekin, ihtiyaç duyulan branşların Aralık ayının ilk haftasında ya da ayın ortasına doğru açıklanmasını beklediklerini belirtti.

Tekin, tüm branşların kendileri için eşit önemde olduğunu vurgulayarak, öğretmen adaylarının endişe duymamasını istedi. İhtiyaç tablosunun paylaşılmasının ardından kontenjanların duyurulacağını, öğretmen adaylarının ise AGS başarı kriterlerine göre Milli Eğitim Akademisi'nde eğitime alınacağını ifade etti.