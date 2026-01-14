10 gün işkence etti boğup ormana gömdü

İzmir'de kayıp olarak aranan Mihriban Yılmaz'ın (26) cesedi ormanda gömülü bulundu. 5 şüpheli gözaltına alınırken, genç kızı boğup ormana gömdüğünü sorgusunda itiraf eden Fatih İnan (26) tutuklandı.Olay, 29 Aralık'ta Ümit Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle yaşayan Mihriban Yılmaz, akşam saatlerinde yakınlarda oturan akrabalarına gitti. Bir süre sonra 'Biriyle görüşeceğim' diyerek evden ayrılan Yılmaz'dan bir daha haber alamayan ailesi, kayıp ihbarında bulundu. Polis, Yılmaz'ın olay günü 20.30 sıralarında boş arsada bir otomobile bindiğini tespit etti. Aracı kullanan Fatih İnan'ın, Yılmaz'ın akrabalarıyla aynı binada oturduğu saptandı.Polis ekipleri, önceki gün Fatih İnan ile birlikte R.Ç. (34), R.Ç. (32), H.İ. (37) ve Ö.İ.'yi (25) gözaltına aldı. Fatih İnan'ın ilk ifadesinde Mihriban Yılmaz'ı tanımadığını, daha sonra ise genç kızla sosyal medya üzerinden tanıştıklarını, sevgili olduklarını, boş arsada buluşup otomobilde oturduktan sonra Yılmaz'ın ayrıldığını belirtti. Ancak İnan, polis sorgusunda Yılmaz'ı boğarak öldürdüğünü ve cesedini ormana gömdüğünü itiraf etti. Şüphelinin gösterdiği yerde genç kızın cesedi bulundu. Genç kızın cinayet zanlısı Fatih İnan tarafından kaçırıldığı ve 10 gün boyunca darp edildiği ve yüzünün tanınmaz hale getirildiği iddia edildi. Zanlının, işkence sonrası genç kızı boğarak öldürdüğü ve ormanlık alana gömdüğü öne sürüldü. Fatih İnan mahkemece tutuklandı.