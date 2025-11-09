10 il merkezli siber dolandırıcılara operasyon! 79 şüpheli yakalandı

Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İstanbul, Yalova, Balıkesir, İzmir, Van, Burdur, Diyarbakır, Edirne, Trabzon ve Kayseri merkezli nitelikli dolandıcılık, yasa dışı bahis ve müstehcenlik suçlarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 5,8 milyar liralık işlem hacmi bulunduğu tespit edilen 79 şüpheliden 53'ü tutuklandı, 24'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

SAHTE İLAN, YASA DIŞI BAHİS, GİZLİ SATIŞ

Gerçekleştirilen operasyonlarda şüphelilerin, sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden "yatırım danışmanlığı, evde sabun paketleme, soba ve yedek oto parçası" gibi sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları, internet siteleri üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları ve yasa dışı para transferlerine aracılık ettikleri, sosyal medya platformları üzerinden "borsa yatırım danışmanlığı" adı altında haksız kazanç sağladıkları ve vatandaşlarımıza ait görüntü ve videoları rızaları dışında, para karşılığında sosyal medyada sattıkları tespit edildi.

"SUÇ VE SUÇLULARLA MÜCADELEMİZE DEVAM EDİYORUZ"

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Vatandaşlarımızın kişisel verilerini hedef alan, birikimlerine ve dijital güvenliğine zarar vermeye çalışan suç odaklarına geçit vermedik. Kara Vatan'da olduğu gibi Siber Vatan'ımızda da sanal devriyelerimizle suç ve suçlularla mücadelemize devam ediyoruz" dedi.