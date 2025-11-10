10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA MESAJLARI 2025: Resimli, yazılı, duygulu, en güzel 10 Kasım mesajları ve Atatürk’ün sözleri

Cumhuriyet, düşüncesi hür, anlayışı hür, vicdanı hür nesiller ister.

Bizce: Türkiye Cumhuriyet anlamınca kadın, bütün Türk tarihinde olduğu gibi bugün de en muhterem mevkide, her şeyin üstünde yüksek ve şerefli bir mevcudiyettir.

Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu devam ettirecek sizlersiniz.

Türk milletinin karakter ve adetlerine en uygun olan idare, cumhuriyet idaresidir.

Milletin saltanat ve hakimiyet makamı yalnız ve ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir