10 KASIM ATATÜRK’Ü ANMA MESAJLARI 2025: Resimli, yazılı, duygulu, en güzel 10 Kasım mesajları ve Atatürk’ün sözleri

Resimli 10 Kasım mesajları ve Atatürk sözleri, sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Anıtkabir'deki törenle başlayan gün, Türk bayraklarıyla donatılırken, Ulu Önder'in fotoğrafları da her yerde yer alıyor. 10 Kasım 1938'de aramızdan ayrılan Mustafa Kemal Atatürk, sözleriyle bir kez daha anılıyor. Bugüne özel hazırlanan galerilerle paylaşımlar çeşitleniyor. İşte, farklı, anlam yüklü, duygusal ve yazılı 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları 2025…
"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ü 10 Kasım'da saygı, minnet ve özlemle anıyoruz. Onun gösterdiği yol ve ilkeledir ki bugün bizler özgür ve bağımsız bir ülkede yaşıyoruz."
"Gözlerini 09.05'te yummuş olsa da fikirleri ve idealleri ile her zaman bizimle olan Atamı saygı ve rahmetle anıyoruz. Yolun ve izlerin ışık olsun."
"10 Kasım; bir ulusun, bir milletin liderini özlemle hatırladığı, minnet duygusunu tazelediği gündür. Atatürk, sen hep kalbimizdesin."
Cumhuriyet, düşüncesi hür, anlayışı hür, vicdanı hür nesiller ister.
Bizce: Türkiye Cumhuriyet anlamınca kadın, bütün Türk tarihinde olduğu gibi bugün de en muhterem mevkide, her şeyin üstünde yüksek ve şerefli bir mevcudiyettir.
Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk, onu devam ettirecek sizlersiniz.
Türk milletinin karakter ve adetlerine en uygun olan idare, cumhuriyet idaresidir.
Milletin saltanat ve hakimiyet makamı yalnız ve ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir
Egemenlik, kayıtsız şartsız milletindir. 10 Kasım'da büyük Önderimizi saygı ve özlemle anıyoruz.
Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. Atatürk'ün yolunda ilerliyoruz.
Beni görmek demek, yüzümü görmek değildir; düşüncelerimi anlıyorsanız bu yeterlidir. 10 Kasım'da izindeyiz Atam.
Milli benliğini kaybeden milletler, başkalarının avı olmaya mahkûmdur. Senin öğrettiklerinle ayaktayız Atam.
Gözlerini 09.05'te yummuş olsa da fikirleriyle hep bizimle olan Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz.
Cumhuriyeti biz kurduk, sonsuza dek koruyacak olan sizlersiniz. 10 Kasım'da bir kez daha söz veriyoruz Atam.
İlkeleriniz yolumuzu aydınlatıyor. Atatürk, izindeyiz ve hep hatırlıyoruz.
10 Kasım, sadece bir tarih değil, bir ulusun büyük önderini özlemle andığı gündür. Mustafa Kemal Atatürk, gösterdiği hedefler ve fikirleriyle bugün de yolumuzu aydınlatıyor. Onun idealleri, bizlere bağımsızlık, özgürlük ve çağdaş bir gelecek için ilham veriyor. Saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz.
Mustafa Kemal Atatürk, sadece bir lider değil, bir milletin uyanışının ve bağımsızlık mücadelesinin sembolüdür. 10 Kasım'da onu hatırlamak, onun gösterdiği yolda yürümek ve ülkemizi her zaman ileri taşımak anlamına gelir. Ruhun şad olsun Atam, izindeyiz.
Her yıl 10 Kasım'da saat 09.05'te durur, O'nu saygı ve özlemle anarız. Mustafa Kemal Atatürk, fikirleriyle ve liderliğiyle bizlere sadece bir cumhuriyet değil, özgür düşünceyi, bilimi ve ilerlemeyi de miras bıraktı. Onu anlamak, mirasını yaşatmaktır.
Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlık mücadelemizin lideri Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha sevgi ve saygıyla anıyoruz. 10 Kasım, O'nu hatırlamak, fikirlerini yaşatmak ve genç nesillere aktarmak için bir fırsattır. Ruhun huzur içinde olsun Atam.
10 Kasım, bir ulusun liderine duyduğu minnetin ve özlemin en yoğun yaşandığı gündür. Mustafa Kemal Atatürk, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyerek bizlere özgürlük ve bağımsızlık mirası bıraktı. O'nun izinde yürümek, Cumhuriyet'i korumak ve yüceltmek hepimizin görevidir.
Mustafa Kemal Atatürk'ü anlamak, onun yolunda yürümek ve düşüncelerini yaşatmak demektir. 10 Kasım'da Atamızı anarken, onun özgür ve çağdaş Türkiye idealini kalbimizde taşıyor, gelecek nesillere aktarmayı bir borç biliyoruz. Saygı ve rahmetle anıyoruz.