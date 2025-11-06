10 KASIM RESMİ TATİL Mİ, HANGİ GÜN? 10 Kasım 2025 Atatürk’ü Anma Günü takvimlerde işaretlendi

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü olan 10 Kasım, her yıl büyük bir saygı ve özlemle anılıyor. Sabah saat 09.05'te sirenlerin çalınmasıyla başlayan anma programları, tüm yurtta resmi törenlerle gerçekleştiriliyor. Çalışma ve eğitim hayatı açısından ise, 10 Kasım tatil mi sorusu en çok aratılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve kamu kurumlarının takvimine göre bu özel günün resmi tatil olup olmadığı yanıtlanıyor:
2025 yılında 10 Kasım tarihi, hafta içi bir güne denk gelmektedir.
Gün: Pazartesi
Tarih: 10 Kasım 2025
10 Kasım, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anıldığı yas günü olması sebebiyle resmi tatil statüsünde değildir.
Tüm kamu kurumları, özel sektör iş yerleri ve bankalar normal çalışma saatleri içinde faaliyetlerine devam edecektir. Çalışanlar için normal bir iş günü olarak kabul edilmektedir.