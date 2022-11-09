10 Kasım saat 9’u 5 geçe şiiri tam hali: Resimli saat 9’u beş geçe Atam Dolmabahçe’de şiiri

10 Kasım şiirleri arasında Saat 9'u 5 geçe şiiri, en çok aratılan arasında yerini alıyor. Özellikle Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası'nda ilkokullarda sürekli olarak okunan 10 Kasım Saat 9'u Beş 5 şiiri tam hali, aratılmakta. Saat 9'u 5 Geçe Atatürk şiiri başlığı altında da aratılan eser, yediden yetmişe herkesin dilinde.