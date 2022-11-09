Haberler Yaşam Haberleri 10 Kasım saat 9’u 5 geçe şiiri tam hali: Resimli saat 9’u beş geçe Atam Dolmabahçe’de şiiri
Giriş Tarihi: 9.11.2022 13:23

10 Kasım saat 9’u 5 geçe şiiri tam hali: Resimli saat 9’u beş geçe Atam Dolmabahçe’de şiiri

10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası’ndayız. İlkokul ve ortaokulda öğrenciler, Atatürk şiirleri okuyup ilk Cumhurbaşkanımızı saygı ve rahmetle anıyor. 10 Kasım saat 9’u 5 geçe şiiri tam hali de bu sebeple aratılmaktadır. Küçük büyük dünyanın dört bir yanında milyonlarca kişinin en azından bir kısmını ezbere bildiği Saat 9’u 5 Geçe şiiri, 10 Kasım Günü herkes tarafından söylenmektedir. İşte “10 Kasım Saat 9’u 5 Geçe kimdir?” sorusunun cevabı

10 Kasım saat 9’u 5 geçe şiiri tam hali: Resimli saat 9’u beş geçe Atam Dolmabahçe’de şiiri

10 Kasım şiirleri arasında Saat 9'u 5 geçe şiiri, en çok aratılan arasında yerini alıyor. Özellikle Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası'nda ilkokullarda sürekli olarak okunan 10 Kasım Saat 9'u Beş 5 şiiri tam hali, aratılmakta. Saat 9'u 5 Geçe Atatürk şiiri başlığı altında da aratılan eser, yediden yetmişe herkesin dilinde.

10 KASIM SAAT 9'U 5 GEÇE ŞİİRİ TAM HALİ

Saat dokuzu beş geçe

Atam Dolmabahçe'de

Gözlerini kapamış

Bütün Dünya ağlamış

Doktor doktor kalksana

Lambaları yaksana

Atam elden gidiyor

Çaresine baksana

Uzun uzun kavaklar

Dökülüyor yapraklar

Ben atama doymadım

Doysun kara topraklar

Müze müzeye bakar

Müzede atam yatar

Atamın çocukları

Atama selam çakar

10 KASIM ANLAM VE ÖNEMİ

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü, 10 Kasım 1938 günü saat 09.05'te yaşamını yitiren, Türkiye'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk anısına her yıl tutulan ulusal yastır. 10 Kasım gününü kapsayan Atatürk Haftası ise Atatürk'ün yurt genelinde anıldığı, ilke ve devrimlerinin anlatıldığı, radyo ve televizyonda konuşmalarının kendi sesinden yayımlandığı, Atatürk'le ilgili filmlerin gösterildiği; 10-16 Kasım tarihleri arasına karşılık gelen haftaya denir.

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10 Kasım saat 9’u 5 geçe şiiri tam hali: Resimli saat 9’u beş geçe Atam Dolmabahçe’de şiiri
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