10 Kasım saat 9’u 5 geçe şiiri tam hali: Resimli saat 9’u beş geçe Atam Dolmabahçe’de şiiri

10 Kasım şiirleri arasında Saat 9'u 5 geçe şiiri, en çok aratılan arasında yerini alıyor. Özellikle Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası'nda ilkokullarda sürekli olarak okunan 10 Kasım Saat 9'u Beş 5 şiiri tam hali, aratılmakta. Saat 9'u 5 Geçe Atatürk şiiri başlığı altında da aratılan eser, yediden yetmişe herkesin dilinde.
10 KASIM SAAT 9'U 5 GEÇE ŞİİRİ TAM HALİ
Saat dokuzu beş geçe
Atam Dolmabahçe'de
Gözlerini kapamış
Bütün Dünya ağlamış
Uzun uzun kavaklar
Dökülüyor yapraklar
Ben atama doymadım
Doysun kara topraklar
Müze müzeye bakar
Müzede atam yatar
Atamın çocukları
Atama selam çakar
10 KASIM ANLAM VE ÖNEMİ
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü, 10 Kasım 1938 günü saat 09.05'te yaşamını yitiren, Türkiye'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk anısına her yıl tutulan ulusal yastır. 10 Kasım gününü kapsayan Atatürk Haftası ise Atatürk'ün yurt genelinde anıldığı, ilke ve devrimlerinin anlatıldığı, radyo ve televizyonda konuşmalarının kendi sesinden yayımlandığı, Atatürk'le ilgili filmlerin gösterildiği; 10-16 Kasım tarihleri arasına karşılık gelen haftaya denir.