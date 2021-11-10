10 Kasım şiirleri: 10 Kasım 2021 Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak için kısa ve uzun 2,3,4,5,6 kıtalık şiirleri

10 Kasım şiirleri bugün sabah saatleriyle beraber araştırma konusu haline geldi. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün 83. Ölüm yıldönümü çeşitli etkinlik ve törenlerle beraber sosyal medya paylaşımlarıyla da bugünün anlam ve önemi ön plana çıkartılıyor. 2,3,4,5 kıtalık en güzel, kısa, uzun ve anlamlı 10 Kasım Atatürk'ü anma günü ile ilgili şiirlerini bu başlık altında sizler için derledik. İşte ulu önderin ölümü sonrası kağıda dökülen en güzel 10 Kasım şiirleri ve detaylar...
Atatürk
Düşmanların elinden,
Sen kurtardın vatanı.
En yükseklere diktin,
Şanlı Türk bayrağını.
Adını ve şanını,
Bütün dünya biliyor.
Masum olan milletler,
Hep izinden gidiyor.
Sen, Türk için her zaman,
En büyük kahramansın.
Damarlarımızda akan,
Eşsiz, asil bir kansın.
Birkan Soylu
Büyük Atatürk'e
Binerken rıhtımdan, Bandırma vapuruna,
Tek düşüncendi senin; "Vatan, Millet, Sakarya".
Çakmak gibi gözlerin, dalarken ufuklara,
İlaç olacaktın milletin, kanayan yarasına.
Yarın çok geç olurdu, durma nedir bilmedin,
Erzurum'dan Sivas'a, yıldırım gibi geçtin.
Bağımsızlık ateşini, sen yaktın bu vatanda,
Kongrelerle başlayan, Kurtuluş Savaşı'nda.
Bizler Cumhuriyetini, taşıyacağız sonsuza,
Atam sen rahat uyu, aziz vatan toprağında.
Birkan SOYLU
KURTULUŞ ÖNCÜLERİ İÇİN
Yan yana iki çocuk görsem
İşte Atatürk diyorum
Özgürlüğün toprağı uyanıyor
İçin için seviniyorum.
Koşuşan iki öğrenci görsem
İçimin güneşi ısınıyor
Yürüyen bir bakış gibi
Mustafa Kemal geliyor.
Kol kola iki işçi görsem
Ekmeğim çoğalıyor birden
Bir ışık düşüyor ortalığa
İşte Atatürk diyorum.
İşte Atatürk diyorum
İlk kuruluş öncüleri
Bir gül çağrısında hepsi
Bize uzanmış elleri.
Mehmet KIYAT