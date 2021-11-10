10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü için toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu kapsamda; sabah saatleri itibarıyla "10 Kasım'da toplu taşıma ücretsiz mi? Bugün otobüs, metrobüs, Marmaray, tramvay, metro ulaşım ücretsiz mi, bedava mı?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte konu ile ilgili bilgiler.
10 KASIM (BUGÜN) TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
10 Kasım, resmî tatil olmadığından olayı otobüs, metrobüs, tramvay, minibüs gibi birçok toplu taşıma kanalları ücretsiz olmayacak.
10 KASIM RESMİ TATİL Mİ?
10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü, 10 Kasım 1938 günü saat 09.05'te yaşamını yitiren, Türkiye'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk anısına her yıl tutulan ulusal yastır. 10 Kasım resmi tatil değildir ve toplu taşıma da ücretsiz değildir.