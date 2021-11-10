10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü için toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu kapsamda; sabah saatleri itibarıyla "10 Kasım'da toplu taşıma ücretsiz mi? Bugün otobüs, metrobüs, Marmaray, tramvay, metro ulaşım ücretsiz mi, bedava mı?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte konu ile ilgili bilgiler.