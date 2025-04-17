10 Metrekareye Kaç Paket Parke Gider? 10 Metrekareye Ne Kadar Parke Gerekir?

Zemin döşemelerinde hesaplama hataları, hem malzeme israfına hem de eksik üründen dolayı işin yarım kalmasına neden olabilir. Bu nedenle parke döşemesi yaparken doğru ölçüm, doğru hesaplama ve işçilik payının da göz önünde bulundurulması gerekir. Yani kısaca, doğru miktarı hesaplamak için bazı temel faktörleri anlamak gereklidir. 10 metrekareye kaç paket parke gider, ne kadar parke gerekir sorularına cevap bulmak, hem bütçeyi hem de proje sürecini kolaylaştırır.

10 Metrekareye Kaç Paket Parke Gider?

Parke satın alırken dikkat edilmesi gereken ilk konu, bir paket parkede kaç metrekare malzeme olduğudur. Bu miktar markadan markaya değişse de, Türkiye'deki piyasada en yaygın olarak karşılaşılan ölçüler şunlardır:

1 paket parke genellikle 1.80 m² – 2.50 m² arasında alan kaplar.

En yaygın ölçü: 1 paket = 1.92 m² (bu değer üzerinden hesap yapılabilir).

Eğer 1 paket parke 1.92 metrekare kaplıyorsa, 10 metrekare alan için gereken parke sayısı şu şekilde hesaplanır:

10 ÷ 1.92 = 5.21 paket

Bu durumda, en az 6 paket parke satın almak gerekir. Çünkü parke paketleri genellikle tam satılır ve bölünemez. Ayrıca bu hesap kırpma, kesim ve döşeme kayıplarını içermez.

10 Metrekareye Ne Kadar Parke Gerekir?

10 metrekare bir alana parke döşemek için, parke paketinin kaç metrekare kapladığına göre değişmekle birlikte genellikle 6 ila 7 paket parke yeterlidir. Hesaplama yapılırken sadece net alan değil, kesim ve fire oranı da göz önünde bulundurulmalıdır. Parke döşemesi yapılırken, parke tahtaları kenarlarda kesilir veya bazı yerlerde küçük parçalar bırakılır. Bu nedenle her zaman ekstra %5 ila %10 arası fire ve kesim payı eklenmesi önerilir Doğru miktarda parke almak, hem bütçe kontrolü hem de işin sorunsuz ilerlemesi açısından büyük önem taşır.