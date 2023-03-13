Haberler Yaşam Haberleri 10 Nerenin Plakası? 10 Plaka Kodu Nerenin, Hangi İle Ait?
Giriş Tarihi: 13.3.2023 09:37 Son Güncelleme: 13.3.2023 09:37

10 Nerenin Plakası? 10 Plaka Kodu Nerenin, Hangi İle Ait?

Şehirler arası seyahatlerde sık sık farklı plaka kodları ile karşılaşırız. Bu plaka kodları 81 ilin alfabedeki sıralamasına göre belirlenir. Bu noktada 10 plaka kodu en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Plaka taşıyan araç; bir taşıtın devlet mercilerince tanınır, sorumluluğunun kimde olduğu bilinir ve trafiğe çıkabilir olduğunu belirtir. Peki, 10 plaka nerenin kodu? 10 neresi ve hangi şehir plakası? İşte tüm detaylar

10 Nerenin Plakası? 10 Plaka Kodu Nerenin, Hangi İle Ait?

Türkiye'de şehirler arası seyahatlerde sık sık karşılaştığımız plaka kodları 81 ilin alfabedeki sırasına göre belirleniyor. Her il için sırasıyla plaka kodu belirlidir ve ülkemizde 01 ile 81 il aralığında plaka kodları bulunmaktadır. Bu noktada 10 plaka kodu en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, 10 plaka nerenin kodu? 10 neresi ve hangi şehir plakası?

10 PLAKA NERENİN KODU?

10 plaka kodu Balıkesir'e aittir.

Balıkesir İlçelerinin Plaka Kodları ve Harfleri

Balıkesir ilinin merkezi ve ilçeleri 10ka kodunu kullanmaktadır. Dolayısıyla herhangi bir farklılık söz konusu değildir. Bu plaka özel harfleri motor, traktör, otomobil gibi taşıtlarda görmek mümkündür. Bazı ilçeler ise aynı plaka harfini kullanmaktadır. İşte Balıkesir ilçelerinin özel plaka harfleri;

- Balıkesir Merkez ( AC, AZ, D, DA, DZ, EA, EZ, F, FA, FZ, HA, HZ, J)

- Balıkesir Erdek ( E )

- Balıkesir Edremit ( J )

- Balıkesir Havran ( H )

- Balıkesir Bandırma ( J )

- Balıkesir Susurluk ( Bandırma ilçesi ile aynı plaka harfini kullanmaktadır. )

- Balıkesir Burhaniye ( Bandırma ilçesi ile aynı plaka harfini kullanmaktadır. )

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10 Nerenin Plakası? 10 Plaka Kodu Nerenin, Hangi İle Ait?
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