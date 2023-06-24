SON DAKİKA | Dev vurgunda flaş gelişme! 10 TikTok fenomeni tutulandı

1,2 MİLYAR LİRAYI AŞAN PARA AKIŞI

Para trafiğinde kullanılan kredi kartların çalıntı ya da veya kopyalandığını tespit eden emniyet güçleri, yayıncılara ve para gönderenlere ait 4 binden fazla banka hesap hareketini mercek altına alarak her hareketi didik didik araştırdı. Siber polisinin yaptığı araştırmalarda banka hesaplarında 1,2 milyar lirayı aşan1,2 milyar lirayı aşan olduğu ortaya çıktı.