SON DAKİKA | Dev vurgunda flaş gelişme! 10 TikTok fenomeni tutulandı

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TikTok yayınları incelenen fenomenlerin gerçekleştirdiği yayınlardaki konuşmalardan şüphelendi. Söz konusu platformlardaki yayıncılar ve bu kişilere para aktaran şüphelilerle ilgili yapılan incelemelerde, para aktaran kişilerle söz konusu yayıncıların anlaşmalı olduğu tespit edildi.
1,2 MİLYAR LİRAYI AŞAN PARA AKIŞI
Para trafiğinde kullanılan kredi kartların çalıntı ya da veya kopyalandığını tespit eden emniyet güçleri, yayıncılara ve para gönderenlere ait 4 binden fazla banka hesap hareketini mercek altına alarak her hareketi didik didik araştırdı. Siber polisinin yaptığı araştırmalarda banka hesaplarında 1,2 milyar lirayı aşan1,2 milyar lirayı aşan olduğu ortaya çıktı.
ARALARINDA ÜNLÜ TİKTOK FENOMENLERİ DE VAR
Polis, kullandıkları hesap hareketleri incelenen söz konusu şüphelilerin 'TikTok' isimli sosyal medya platformunda "jeton" adı verilen dijital para alabildiklerini, ardından tek seferliğine o jetonu geri iade edebildiklerini, lakin aldıkları jetonu sadece anlaşmalı oldukları fenomenlere gönderdiklerini, bu fenomenlerin de parayı önceden belirlenen hesaplara aktardıklarını belirledi. Söz konusu mecrada para trafiğinin anlaşmalı kişiler arasında döndüğünü belirleyen siber polisi, bu şekilde TikTok'un 1,2 milyar zarara uğratıldığını tespit edince adı geçen kişilere yönelik operasyon düzenledi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
37 ilde düzenlenen operasyonda 163 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 67'si emniyetteki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 67 şüpheli ise Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada Savcılığa ifade veren şüphelilerden 33'ü tutuklama talebiyle, 34'ü ise adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
10 FENOMEN TUTUKLANDI
Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan 57 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 10 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.