10 yaşındaki çocuğu darp edip gasp etmeye çalıştılar! Gözaltına alınan 2 çocuk tutuklandı

Kağıthane Çeliktepe Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde 3 Eylül günü medyada gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. 10 yaşındaki A.U.İ. bisikletiyle gezmeye çıkmıştı. Karşısına çıkan iki çocuk önünü kesti. Darp edip tehdit ettiler. 10 yaşındaki çocuk kaçmak için bisikletiyle hızla uzaklaşmaya çalıştı. Bu kez de bir araç çarptı hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine konuyla ilgili çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürülüğü ekipleri çalışmalarda; güvenlik kamera görüntülerini inceledi. İncelenen görüntülerde A.U.İ.(10) isimli çocuk şahsın yanına gelen 2 çocuk şahsın tehditte bulundukları ve çocuk şahsı darp ettikleri, daha sonra mağdur şahsın kaçmaya çalışırken bir aracın çarpması sonucu hafif şekilde yaralandığı, hayati tehlikesinin bulunmadığı anlaşıldı.

GASPÇI 2 ÇOCUK ÇIKTI

Şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalarda, kimlik bilgileri tespit edilen İ.H.K.(16) ve E.S.(13) isimli çocuk şahıslar 11 Eylül günü Yahya Kemal Mahallesinde bir parkta yakalanarak gözaltına alındı.

TUTUKLANDILAR

Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince u akalanan çocuk şahıslar 12 Eylül günü "Yağma(gasp), Kasten Yaralama" suçlarından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KÜÇÜK ÇOCUĞUN KORKU DOLU ANLARI

Öte yandan küçük çocuğun darp edildiği anlar ve kaza anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. O anların görüntüsü de ortaya çıktı.