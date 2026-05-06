Haberler Yaşam Haberleri 10 yaşındaki hırsızın 92 suç kaydı çıktı
Giriş Tarihi: 6.05.2026

10 yaşındaki hırsızın 92 suç kaydı çıktı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
10 yaşındaki hırsızın 92 suç kaydı çıktı
  • ABONE OL
İstanbul Sarıyer'de bir AVM'de önceki gün saat 19.00 sıralarında Melike A., bebek arabasında asılı olan çantasının olmadığını fark etti. Çantasında 100 bin liralık cep telefonu, bin 400 lira nakit para ve cüzdanının bulunduğunu söyleyen Melike A., polise giderek şikâyetçi oldu. Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmada bir kişinin çantayı alıp taksiye binip kaçtığı belirlendi. Taksiyi takip edip durduran ekipler, hırsızlıktan 92 suç kaydı olduğu öğrenilen D.T.'yi çaldığı eşyalarla yakaladı. D.T. Sarıyer Çocuk Büro Amirliği'ne teslim edildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
10 yaşındaki hırsızın 92 suç kaydı çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA