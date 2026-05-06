10 yaşındaki hırsızın 92 suç kaydı çıktı

İstanbul Sarıyer'de bir AVM'de önceki gün saat 19.00 sıralarında Melike A., bebek arabasında asılı olan çantasının olmadığını fark etti. Çantasında 100 bin liralık cep telefonu, bin 400 lira nakit para ve cüzdanının bulunduğunu söyleyen Melike A., polise giderek şikâyetçi oldu. Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmada bir kişinin çantayı alıp taksiye binip kaçtığı belirlendi. Taksiyi takip edip durduran ekipler, hırsızlıktan 92 suç kaydı olduğu öğrenilen D.T.'yi çaldığı eşyalarla yakaladı. D.T. Sarıyer Çocuk Büro Amirliği'ne teslim edildi.