Haberler Yaşam Haberleri 10 yaşındaki Kaan'a çarparak hayattan koparmıştı: Sebebi 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü çıktı!
Giriş Tarihi: 14.04.2026 14:44

Burdur'un Bucak ilçesinde 8 Nisan tarihinde otomobil ile bisikletin çarpıştığı kazada ağır yaralanan Kaan Gümüşsoy (10) 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Minik Kaan’ın ölümüne neden olan 17 yaşındaki Nihat U. olduğu ortaya çıtı.

Erdoğan ÖZTÜRK
Kaza, 8 Nisan Çarşamba günü Bucak ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Kervan Caddesi üzerinde Nihat U.nun kullandığı 32 FP 481 otomobil ile Kaan Gümüşsoy'un (10) kullandığı bisiklete çarpıştı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Kaan Gümüşsoy sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bucak Devlet Hastanesine buradan da Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

KURTARILAMADI

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen ve hayati tehlikesi bulunan Kaan Gümüşsoy, yoğun bakımda 5 gün süren yaşam mücadelesinin ardından dün hayatını kaybetti. Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan küçük çocuğun cansız bedeni işlemlerinin ardından anne ve babası tarafından teslim alındı. Kazada hayatını kaybeden küçük çocuğun cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Burdur'un Bucak ilçesine götürüldü. Kazanın ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 17 yaşındaki Nihat U.'nun ise yeniden gözaltına alındı.

