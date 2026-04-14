10 yaşındaki Kaan’a çarparak hayattan koparmıştı: Sebebi 17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü çıktı!

Kaza, 8 Nisan Çarşamba günü Bucak ilçesi Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Kervan Caddesi üzerinde Nihat U.nun kullandığı 32 FP 481 otomobil ile Kaan Gümüşsoy'un (10) kullandığı bisiklete çarpıştı. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Kaan Gümüşsoy sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bucak Devlet Hastanesine buradan da Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

KURTARILAMADI

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen ve hayati tehlikesi bulunan Kaan Gümüşsoy, yoğun bakımda 5 gün süren yaşam mücadelesinin ardından dün hayatını kaybetti. Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan küçük çocuğun cansız bedeni işlemlerinin ardından anne ve babası tarafından teslim alındı. Kazada hayatını kaybeden küçük çocuğun cenazesi toprağa verilmek üzere memleketi Burdur'un Bucak ilçesine götürüldü. Kazanın ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 17 yaşındaki Nihat U.'nun ise yeniden gözaltına alındı.