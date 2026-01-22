10 yaşındaki Tuhanay’a Şehir Hastanesinde müthiş operasyon

Tuhanay Top, şiddetli karın ağrısı, kusma ve sarılık şikayeti üzerine ailesi tarafından hastaneye getirildi. Burada yapılan kontrollerde Top'un safra yollarının tamamen tıkalı olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Tuhanay acil koduyla Konya Şehir Hastanesine sevk edildi. Uzm. Dr. Mehmet Akif Ağır ve ekibi tarafından hemen operasyona alınan Tuhanay, yeniden sağlığına kavuştu.

'GECİKMEDEN HASTANEYE BAŞVURULMASI HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR'

Bu tür durumlar gecikilmeden hastaneye başvurulmasının hayati önem taşıdığını belirten Çocuk Gastroenteroloji Uzm. Dr. Mehmet Akif Ağır "Endoskopik Retrograd Kolanjiyopankreatografi (ERCP); ağız yoluyla ilerletilen özel bir endoskopla onikiparmak bağırsağına ulaşılarak safra ve pankreas kanallarına müdahale edilmesini sağlayan, ileri düzey ve özellikli bir işlemdir. Bu yöntemle safra yollarındaki tıkanıklığa neden olan taş ve çamurlar temizlenebilmekte, gerekli durumlarda ise safra akışını sürdürmek amacıyla stent yerleştirilebilmektedir. Hastanemiz çocuk hastalara bu hizmeti sunabilen az sayıdaki merkezden biri olma özelliğini taşımaktadır.

Tuhanay'da saptadığımız safra yolu tıkanıklığına, aynı gün içerisinde acil ERCP uygulayarak müdahale ettik. Operasyonla tıkanıklığı giderip safra akışını sağladık ve drenajın devamlılığı için stent yerleştirdik. Unutulmamalıdır ki; çocuklarda şiddetli karın ağrısı, sarılık, ateş ve koyu renk idrar gibi bulgular safra yolu hastalıklarının belirtisi olabilir. Bu gibi durumlarda gecikmeden acil servislere başvurulması hayati önem taşımaktadır" dedi. Anne Emruhan Top ise, "Ağrıları 10 gün öncesinden başlamıştı. Çok şiddetli ağrıları vardı. Mersin'den buraya sevk edildik. Çok şükür şimdi durumu oldukça iyi" diye konuştu.