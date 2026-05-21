10 yıl sonra acı gerçek ortaya çıktı! Eşi tarafından katledilen Ayşen’in acılı annesinin feryadı yürek burktu: Barışmak için götürdüğü kızımı öldürüp…

Denizli'nin Çivril ilçesinde 2016 yılında gizemli bir şekilde ortadan kaybolan Ayşen Aycan dosyası 10 yıl aradan sonra tekrar açıldı. Çivril Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kayıp Ayşen Aycan'a dair tüm delil ve izleri titizlikle inceledi.
AİLE GÖZALTINA ALINDI
Yapılan çalışmalar kapsamında Ayşen Aycan'ın öldürüldüğünü değerlendiren ekipler, 19 Mayıs Salı günü Ayşen Aycan'ın annesi Cemile Aycan'ı, kız kardeşi Zübeyde Aycan'ı, eski eşi Turgay B.'yi, Turgay B.'nin annesi, babası ile ablası ve eniştesine yönelik eşzamanlı operasyonla gözaltına alındı.
BARIŞMAK İÇİN GÖTÜRDÜĞÜNÜ SÖYLEMİŞ
Ayşen Aycan ve Turgay B., çiftinin 2016 yılında boşandığı, çocukları nedeniyle zaman zaman görüştükleri öğrenildi. Boşandıktan kısa bir süre sonra annesi ile birlikte yaşayan Ayşen Aycan'ı Turgay B.'nin barışmak için evden aldığını ifade eden anne Cemile Aycan, "Eşi Turgay kapıma geldi. Ayşen ile barışacağım dedi. Evden götürdükten sonra kızımdan bir daha haber alamadım. 10 yıldır kızımı arıyorum, bulamıyorum. Polislerimiz, savcımız sayesinde ortaya çıktı. Hepsine çok teşekkür ederim, olayı aydınlattılar. Ben de artık rahat bir nefes alabilirim. 10 yıldır benim neler çektiğimi bir Allah bilir. Turgay, Ayşen'i hiç aramadığı için ben kendisinden hep şüphelendim. İnsan bir gün karısını aramaz mı? Çocuğunun annesini aramaz mı? "Ayşen yok birlikte arayalım" dese ben gitmez miyim? Ben 10 yıldır mahvoldum. Ne suçu günahı vardı benim çocuğumun. Madem öyle benim kızımı bana neden teslim etmedi. Olay sonuçlandı ya artık ben de rahatım. Herkes cezasını çeksin. Ne yaptı benim çocuğum, kime ne zararı vardı? İnşallah kızımın cenazesi de ortaya çıkacak. Bir mezarı olur, çocuğuma dua ederim. Torunumu da onlardan alacağım. Bir katilin yanında büyüyemez" dedi.