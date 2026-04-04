10 yıldır dinmeyen evlat acısı

Konya'nın Akören ilçesine bağlı Belkuyu Mahallesi'nde yaşayan ve o donem 6 yaşında anaokulu öğrencisi olan Yasin Şahin, 4 Nisan 2016 günü evlerinin önünde oynarken kayboldu. Okul çantasını evlerinin duvarına astıktan sonra sırra kadem basan Yasin için 80 kilometrelik alanda günlerce arama yapılsa da 10 yıldır izine rastlanmadı. Baba Yavuz Şahin, oğlunun öldüyse bile en azından bir mezarının olmasını istediklerini söyleyerek "Yasin'im şu an 16 yaşında kocaman bir delikanlı olacaktı. Dirisinden geçtim en azından bir mezarı olsun istiyorum. 10 yıl geçti. Kuş olup uçmadı, gerekirse yeniden soruşturulsun; ne olduğu ortaya çıkartılsın. Beklemekten çok yorulduk. Artık umudumuz kalmadı" dedi.