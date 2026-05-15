Sultangazi’de kan donduran olay: 10 yıldır işkence ediyordu boşanmak isteyince 6 yerinden bıçakladı!

İddiaya göre 9 yıllık evliliğini bitirme aşamasında olan ve can güvenliği endişesiyle bir süredir ailesinin yanında kalan Ecem Turan Öge, çocuğunu almak için Sultangazi'ye gitti.
ÖNÜNÜ KESİP 6 YERİNDEN BIÇAKLADI
Çocuğunu alan Öge'nin aracının önü, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından tek yönlü yol üzerinde kesildi. Saldırgan, çocuğunun gözleri önüne Öge'ye saldırarak zavallı kadını 6 yerinden bıçakladı.
"KOLUMLA KENDİMİ KORUMAYA ÇALIŞTIM"
Yaşadığı dehşet anlarını anlatan mağdur Ecem Turan Öge, "Çocuğu alıp arabayı hareket ettirdiğim anda önüme geçti. Hemen camları ve kapıları kilitledim. Bu kez elindeki bıçakla camı kırmaya, kapıyı zorlamaya başladı. İçeride çocuğum vardı, büyük korku yaşadı. Çevredeki araçlar hareket edince bir boşluk bulup oradan çıkabildim ancak bu sırada vücudumun çeşitli yerlerinden 6 bıçak darbesi aldım. Kolumla kendimi korumaya çalıştım" dedi.
"POMPALI TÜFEKLE VURURUM DİYOR"
Kızının yıllardır şiddet gördüğünü belirten anne Fehmiye Turan ise, "Bu olayın 10 yıllık bir evveliyatı var. Kızım yıllardır işkence çekiyor. 'Pompalı tüfekle vururum' diye tehditler savuruyor. Artık çocuklarımızı okula bile gönderemez hale geldik. Yardım istiyoruz, can güvenliğimiz yok" ifadelerini kullandı.