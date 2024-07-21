10 yıldır kayıptı: Malatya polisi cinayeti HTS’de buldu!

Malatya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro dedektifleri kent genelinde kayıp şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, 10 yıl önce kayıp olarak kaydı bulunan Hüseyin Balen'in kayıp dosyasını incelemeye aldı. 2009 yılında eşiyde anlaşmalı boşandığı öğrenilen Hüseyin Bahadır'ın eşi Hediye Geçit'in Doğanşehir ilçesinde 2014 yılında evinde yapılan aramada Hüseyin Bahadır'ın cesedini bulamayan ekipler depremin ardından yıkılan evinde tekrar arama yaptı. Kadavra köpeklerinin kullanıldığı aramada Hüseyin Bahadır'ın cesedinin evin temeline gömüldüğü ortaya çıktı.

CİNAYET HTS'DE ÇIKTI

Cinayet bürosu dedektiflerinin 2014 yılında Hüseyin Bahadır ve eski eşinin cep telefonunu incelemeye aldığı öğrenildi. Hüseyin Bahadır'ın kaybolmasının ardından eski eşi Hediye Geçit sevgilisi olduğu öğrenilen Ali Rıza Türker ve kardeşi Bayram Türker'in telefon sinyallerinin cesedin bulunduğu alanda göstermesi üzerine inceleme başlatan ekiplerin, 2020 yılında evin bahçesinde yapılan kazılarda Hüseyin Bahadır'ın cesedine ulaşamadığı ve soruşturmanın kapatıldığı öğrenildi.

6 Şubat depremlerinin ardından cinayet masası dedektiflerinin Hediye Geçit'in evinin yıkıldığı öğrenmesi üzerine savcılık kararı ile tekrar arama kararı alarak evin temelinde arama yaptı. Kadavra köpeklerinin kullandığı aramada Hüseyin Bahadır'ın cesedi temel içinde gömülü olarak bulundu. Olayda, Hediye Geçit, Ali Rıza Türker ve Bayram Türker emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyedeki işlemlerinin ardından Hediye Geçit, Ali Rıza Türker ve Bayram Türker tutuklanarak cezaevine gönderildi.