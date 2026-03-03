10 yıllık kadın cinayetleri JASAT’la aydınlatıldı

2016 yılında İstanbul'da işlenen ve faili meçhul olarak kalan iki kadın cinayeti, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerinin titiz çalışması ve DNA teknolojisinin etkin kullanımı sayesinde aydınlatıldı. Soruşturmanın kilit noktası ise Bolu'nun Mengen ilçesinde bulunan kemik parçaları ile yıllar önceki bir cinayet dosyasındaki sigara izmariti oldu. Şüphelilerin, 2016 yılında işledikleri başka bir "kasten öldürme" suçundan halen cezaevinde hükümlü oldukları belirlendi. İfadeleri alınan iki şüpheli, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan bir kez daha tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

KEMİK PARÇALARI SORUŞTURMAYI BAŞLATTI

Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde; Jandarma Kriminal Başkanlığı ve Bolu İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT ekiplerince yürütülen çalışmalarda önemli bir ilerleme kaydedildi. Bolu'nun Mengen ilçesine bağlı Yumrutaş köyünde 24 Temmuz 2024'te toprağa gömülü halde bulunan kafatası ve kemik parçaları üzerinde kriminal inceleme yapıldı. Jandarma Kriminal Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen DNA analizleri, dosyada yeni bir sürecin kapısını araladı.

INTERPOL DEVREDE

Bolu İl Jandarma Komutanlığı, kimlik tespiti için Interpol üzerinden maktullerin ailelerine ulaştı. Yurt dışında yaşayan yakınlarından ve İstanbul'daki aile bireylerinden alınan DNA örnekleri karşılaştırıldı. Yapılan eşleştirme sonucunda kemiklerin, 2016 yılından bu yana kayıp olarak aranan yabancı uyruklu M.M. ve M.Y.'ye ait olduğu kesinleşti. Soruşturmada dikkat çeken bir diğer detay ise, maktullerden alınan DNA örneklerinin, 2016 yılında İstanbul'da işlenen başka bir cinayet dosyasında elde edilen sigara izmariti deliliyle eşleşmesi oldu.

HTS KAYITLARI ÇÖZÜMÜ GETİRDİ

JASAT ve Mengen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, maktullere ait cep telefonlarının HTS kayıtlarını inceleyerek soruşturmayı derinleştirdi. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda iki kadının F.Y. ve Y.D. isimli şahıslar tarafından öldürüldüğü ve cesetlerinin Mengen'deki ormanlık alana gömüldüğü ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin, 2016 yılında işledikleri başka bir "kasten öldürme" suçundan halen cezaevinde hükümlü oldukları belirlendi.

YENİDEN TUTUKLANDILAR

25 Şubat 2026 tarihinde ifadeleri alınan iki şüpheli, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan bir kez daha tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi. 10 yıl sonra gelen çözüm, JASAT ekiplerinin soğuk dosyaları yeniden ele alarak sonuçlandırma konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.