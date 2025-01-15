10 yıllık öğretmen çifti kumanda ayırdı: Kendisine kumanda fırlatan eşinden boşandı

Diyarbakır'da öğretmenlik yapan S.A., meslektaşı olan H.A. ile 10 yıl önce görücü usulüyle evlendi. Bu evlikten bir çocukları olan çift arasında yaşanan sorunlar nedeniyle 4 yıl önce evde tartışma çıktı. Tartışma sırasında öfkesini kontrol edemeyen H.A., eşine elindeki televizyon kumandasını fırlattı. Kumanda genç kadının kolunda hafif yaralamaya yol açarken, yaşanan bu olayın ardından S.A., şikayetçi oldu. Öfkeli koca açılan davada, Asliye Ceza Mahkemesi tarafından, 'kumanda silah sayılarak' 2 bin 240 lira adli para cezasına çarptırdı. Eşinden ayrılmaya karar veren kadın öğretmen S.A., Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açtı. Mahkemeye verdiği ifadesinde, eşiyle sıkıntılar yaşadığını ve son olayda televizyon kumandasını fırlattığını ve yaralamaya yol açtığını söyledi.



İfadesinde akraba olduklarını belirten S.A., görücü usulü ile evlendiklerini ve eşinden kaynaklı nedenlerle ortaya çıkan problemlerinin olduğunu söyledi. Eşini zamanla özel günlerini dahi unuttuğunu ve ilgi göstermediğini belirten S.A., eşinin hijyene ve temizliğine dikkat etmediğini de ifade etti. Dava sonunda çift boşandı. S.A.'nın Avukatı Ayşegül Birtane İpek, mahkemenin, müvekkiline eşi tarafından fırlatılan kumandanın hafif yaralamaya yol açtığını ve şiddetin dozunun giderek artabileceğini göz önünde bulundurarak boşandığını söyledi.