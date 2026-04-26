TOKİ İstanbul kura çekimi saat kaçta başlıyor, nerede? Büyük TOKİ kurasında 2. çekiliş günü!

İstanbul'da Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan TOKİ İstanbul kurası tüm hızıyla ilerliyor. 25 Nisan'da başlayan maratonun ikinci gününde, özellikle genç ve diğer kategorisindeki vatandaşların gözü kulağı sonuç ekranına çevrildi. İlk gün 25.738 vatandaşımızın isminin belirlendiği organizasyonda dijital kanallar üzerinden de rekor izleyici kitlesine ulaşıyor.
TOKİ İstanbul 100 bin konut projesinde 2. gün kura çekimleri, 26 Nisan 2026 Pazar günü saat 10.00 itibarıyla başladı. İlk gün şehit yakınları, gaziler ve engelli vatandaşların kuralarının tamamlanmasının ardından, bugün ağırlıklı olarak genç kategorisi ve diğer kontenjanlar için kura gündemde.
Kura heyecanını anlık olarak takip etmek isteyen vatandaşlar için ekran yayında. TOKİ'nin resmi YouTube kanalı üzerinden yapılan canlı yayınlar, noter huzurundaki çekilişi saniye saniye ekranlara taşıyor.
Kura çekilişi biter bitmez en çok merak edilen konu ise "İsmim çıktı mı?" sorusu oluyor. TOKİ kura sonuçları sorgulama işlemi iki ana kanal üzerinden yapılıyor. Birincisi, e-Devlet kapısı üzerindeki "Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) Konut Projeleri Kura Sonuç Sorgulama" ekranı.
Noter onayı tamamlanan listeler sisteme yüklendiği anda vatandaşlar T.C. kimlik numaraları ile sonuçlarını görebiliyor. İkinci yöntem ise TOKİ'nin kendi resmi web sitesi olan "toki.gov.tr" üzerinden yayınlanan PDF isim listelerini kontrol etmek.