100 bin lira maaşla demir ustası aranıyor

Ülke ekonomisine hem tarımda hem de turizmde büyük katkı sunan Antalya'da binlerce dekarlık örtü altı üretimde yeni sezon başladı. Domates, biber, patlıcan, salatalık gibi sebzeler toprakla buluştu. Salatalıklar 1 ay sonra hasat edilecekken, domates ve biberde ise ilk hasat aralık ayının ilk haftasında başlayacak. Kentte üretilen sebze ve meyveler iç piyasa tüketiminin önemli bir bölümünü karşılarken, 46 ülkede de sofraları süslüyor.Kış kapıya dayanmadan yeni sera kurdurmak ve tadilat yaptırmak isteyen çiftçiler usta bulmakta zorlanıyor. Şehirde demir ustası eksikliği üreticiler için ciddi bir tehdit oluşturmaya başladı. Seraların bakım ve onarımının zamanında yapılamaması, üretimin aksamasına ve dolayısıyla ekonomik kayıplara yol açıyor. Bir türlü bulunamayan sera demir ustası kentte karaborsaya düşmüş durumda. 100 bin liraya çalışacak usta bulamayan çiftçiler, seralarının bakımını kendi imkânlarıyla yapmaya çalışıyor.Aksu Üretici Birliği ve Aksu Kent Konseyi Başkanı Turan Şahin, sorunun çözümü noktasında kalifiye eleman yetiştirilmesi ve bu alandaki iş gücünün artırılması için acilen adımlar atılması çağrısında bulundu. Her dönem aynı sorunun yaşandığını dile getiren Şahin, "Tarımda yaşanan bu kriz, sadece çiftçileri değil, aynı zamanda tüketicileri de olumsuz etkileyebilir. Seraların bakımsız kalması, ürün verimliliğini düşürebilir. Bu nedenle, sorunun çözümü için acil adımlar atılması büyük önem taşıyor. Sera demir ustası arayan ama bir türlü bulamayan çiftçiler sabahtan akşama kadar beni arıyor. Maalesef ciddi bir eksiklik var. Sezon öncesi çiftçimiz kara kara düşünüyor. Eleman yetişmiyor. Mevcut ustalarımız da başka işlere yöneliyor. Artık çiftçilerimizin kendisi kaynak ve tamir yapıyor" dedi.