100 bin liralık alacak verecek meselesi cinayetle bitti

Maltepe'de aralarında alacak verecek meselesi yüzünden gerginlik olduğu öne sürülen iş ortakları Serdar Kaya (52) ve Gökmen K. (42) saat 11.00 sıralarında kafelerinde buluştu. İkili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Gökmen K., ruhsatsız silahıyla ortağı Serdar Kaya'nın başına ateş etti. Kaya, kanlar içinde yere yığılırken Gökmen K. polisi arayarak teslim olmak istediğini söyledi.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemelerde Serdar Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Gökmen K. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Serdar Kaya'nın cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı. Öte yandan olayın 100 bin lira alacak verecek yüzünden yaşandığı iddia edildi.