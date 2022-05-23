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Giriş Tarihi: 23.5.2022 16:16

100 bin liralık alacak verecek meselesi cinayetle bitti

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
100 bin liralık alacak verecek meselesi cinayetle bitti

İstanbul Maltepe’de bir ganyan bayisinde iddiaya göre iki ortak arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada Gökmen K. Serdar Kaya’yı vurarak öldürdü. Şüpheli Gökmen K. polisi arayıp teslim oldu.

Maltepe'de aralarında alacak verecek meselesi yüzünden gerginlik olduğu öne sürülen iş ortakları Serdar Kaya (52) ve Gökmen K. (42) saat 11.00 sıralarında kafelerinde buluştu. İkili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Gökmen K., ruhsatsız silahıyla ortağı Serdar Kaya'nın başına ateş etti. Kaya, kanlar içinde yere yığılırken Gökmen K. polisi arayarak teslim olmak istediğini söyledi.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemelerde Serdar Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Gökmen K. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Serdar Kaya'nın cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı. Öte yandan olayın 100 bin lira alacak verecek yüzünden yaşandığı iddia edildi.

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100 bin liralık alacak verecek meselesi cinayetle bitti
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