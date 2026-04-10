İstanbul Valisi Davut Gül, "Gönülden Bir Öğün" projesini hayata geçirdiklerini ve proje kapsamında, toplam 100 bin öğrenciye "kantin kart" desteği sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Vali Gül, projeden yararlanabilmek için Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na (SYDV) kayıtlı olmanın ve belirlenen şartları sağlamanın ön şart olduğunu vurguladı.

ÖNCELİK DURUMU

İlk etapta, ihtiyaç ve öncelik durumu gözetilerek destek verileceğini ifade eden Vali Gül, öğrenci gruplarını şu şekilde açıkladı: "Şehit ve gazi çocukları, yetim ve öksüz çocuklar, engelli çocuklar, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetinden faydalanan çocuklar, koruyucu aile yanında kalan çocuklar, roman çocuklar, babası ceza infaz kurumunda bulunan çocuklar, anne ve babası ayrı olan ailelerin çocukları, meslek liselerinde öğrenim gören öğrenciler. Kantin kartlarına aylık 2 bin lira yükleme yapılacak olup, bu tutar yalnızca okul kantinlerinde yemek ihtiyacının karşılanması amacıyla kullanılacaktır. Bu anlamlı projeye katkı sunan tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyor, desteklerinizle daha fazla çocuğumuza ulaşmayı temenni ediyoruz" dedi.