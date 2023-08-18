100 Cc Motor 100 Km'de Ne Yakar? 100 Cc Motor Km’de Ne Kadar Benzin Tüketir?

Rüzgârlı havalarda, ıslak yollarda ya da bakımsız bir motor, iyi durumda olan bir motora göre daha fazla yakıt tüketir. Kendi motorunuzun ne kadar yakıt tükettiğini hesaplamak için alınan yolu kullanılan benzin miktarına bölmeniz gerekir. Ayrıca motorun üzerindeki ağırlık fazlalaşırsa yakıt tüketimi de artar. 100 cc motor 100 km'de ne yakar, km'de ne yakar, yakıt tüketimi nasıl hesaplanır gibi sorular ile motorun yakıt hacmini araştırırken karşılaşırız.

100 cc Motor 100 Km'de Ne Yakar?

100 cc motorun yakıt tüketimi, sürüş tarzı, hava durumu, yol yüzeyi gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişir. Genel olarak, 100 cc motorların yakıt tüketimi 100 km'de yaklaşık 2-3 litre arasındadır. Şehir içi kullanımda tam bir litre sonucu vermek gerekirse ortalama 2,3 litre yakar. Şehir içi kullanımda yakıt tüketimi daha yüksekken, otoyolda kullanımda daha düşüktür.

100 cc Motor Km'de Ne Kadar Benzin Tüketir?

Motorunuzun km'de ne kadar benzin tükettiğini hesaplamak için şu formülü kullanabilirsiniz:

Yapılan kilometre/ yakılan yakıt miktarı

100 cc motor Yakıt tüketimini düşürmek için şu önerileri uygulayabilirsiniz: