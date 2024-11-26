100 yıllık hazine! Kızılay Maden Suyu Genel Müdürü Metin Kul açıkladı: "Türkiye maden suları uluslararası rakiplerini geride bırakıyor"

Kızılay'ın maden suyundaki mineral ve magnezyum oranı bakımından rakiplerinden ayrıştığını belirten Kul, Türkiye'nin maden suyu kaynaklarının dünya çapında büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Metin Kul, Kızılay'ın öncülüğünde düzenlenen ilk iki kongreden sonra, bu yılki "Bir Ömür Maden Suyu" kongresini MASUDER ile birlikte tüm sektör adına gerçekleştirmekten gurur duyduklarını ifade etti.

MASUDER tarafından düzenlenen bu önemli kongre, maden suyu sektörünün geleceğine dair umut verici mesajlar ile son buldu.