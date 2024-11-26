100 yıllık hazine! Kızılay Maden Suyu Genel Müdürü Metin Kul açıkladı: "Türkiye maden suları uluslararası rakiplerini geride bırakıyor"

Kongreye, maden suyu üreticileri, akademisyenler ve sektör temsilcileri büyük ilgi gösterdi. Katılımcılar, Türkiye'nin doğal maden suyu kaynaklarının yüksek mineral değerleriyle dünya çapındaki yerini vurgularken, geleceğe yönelik stratejiler üzerinde fikir alışverişinde bulundu. Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz ve Kızılay İçecek Genel Müdürü Metin Kul, maden suyunun sağlık, güzellik ve yaşam kalitesine katkılarını aktarırken, Kızılay'ın sektördeki öncü rolünü ve gelecek hedeflerini detaylı şekilde paylaştı.
MADEN SUYU: SAĞLIK, GÜZELLİK VE ENERJİ KAYNAĞI
Kongrede konuşan Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, maden suyunun insan sağlığına ve yaşam kalitesine olan katkılarına dikkat çekti. Yılmaz, "Maden suyu dediğimizde, aslında bu coğrafyada yaşamanın bizlere sunduğu büyük bir zenginlikten bahsediyoruz. Yeraltı kaynaklarımız, ülkemizin en önemli doğal hazinelerinden biri ve maden suyu, bu zenginliğin sağlığa dönüştüğü bir armağan.
Maden suyu; sağlık, güzellik, enerji ve yaşam demek. Çocuklarımızı zararlı gazlı içeceklerden uzaklaştırmaya çalışırken, maden suyu bu kategoride doğal ve sağlıklı bir alternatif sunuyor. Yapay tatlandırıcı ve koruyucular içeren içeceklerin aksine maden suyu, tamamen doğal yapısıyla öne çıkıyor," dedi.
Türk Kızılay'ın bu alandaki sorumluluklarına da değinen Yılmaz, "Maden suyu sektöründe sürdürülebilirlik, inovasyon ve Ar-Ge çalışmalarını artırmayı görev edindik. Bu çerçevede, kaynaklarımızı en verimli şekilde değerlendirerek hem toplum sağlığına katkı sunmaya hem de maden suyunun hak ettiği değeri görmesini sağlamaya devam edeceğiz," şeklinde konuştu.
100 YILLIK BİR MİRASLA SEKTÖRÜN ÖNCÜLERİNDEN
Kızılay İçecek Genel Müdürü Metin Kul, Kızılay'ın Türkiye'deki maden suyu sektöründeki köklü geçmişine ve gelecekteki hedeflerine dair önemli bilgiler paylaştı. Kul, Kızılay'ın maden suyu üretimine 1926 yılında, Atatürk'ün hediye ettiği tesisle başladığını belirterek, neredeyse 100 yıllık bir mirasla sektörün merkezinde yer aldığını ifade etti.
Kul, Kızılay'ın sektördeki lider rolünü şöyle anlattı:
"Kızılay, tüketicilere kaliteli ürünler sunmak adına kaynaklarını sürekli geliştirdi ve son yıllarda teknolojik yeniliklerle fabrikalarını sürdürülebilirlik çerçevesinde modernize etti. Bugün yıllık 2,2 milyar şişe üretim kapasitesine ulaştık. Aromalı maden suyu kategorisinde gerçekleştirdiğimiz inovasyonlarla da sektörde fark yaratıyoruz. Ayrıca limonata, şalgam gibi yeni ürünleri portföyümüze ekleyerek içecek vizyonumuzu genişletiyoruz."
Kızılay'ın maden suyundaki mineral ve magnezyum oranı bakımından rakiplerinden ayrıştığını belirten Kul, Türkiye'nin maden suyu kaynaklarının dünya çapında büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı.
Metin Kul, Kızılay'ın öncülüğünde düzenlenen ilk iki kongreden sonra, bu yılki "Bir Ömür Maden Suyu" kongresini MASUDER ile birlikte tüm sektör adına gerçekleştirmekten gurur duyduklarını ifade etti.
MASUDER tarafından düzenlenen bu önemli kongre, maden suyu sektörünün geleceğine dair umut verici mesajlar ile son buldu.