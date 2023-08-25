1000 Cc Motor 100 Km’de Ne Yakar? 1000 Cc Motor Km’de Ne Kadar Benzin Tüketir? tk1

1000 cc motor 1000 km'de ne yakar diye araştıran sürücüler, bunu çok basit bir hesaplama ile bulabilir. Diğer taşıtlardan farklı olarak motosikletlerde gazlı veya dizel motor seçenekleri yoktur. Neredeyse hepsinde yakıt olarak benzin kullanılır. Düzenli bakım yaptırılmadığı takdirde daha çok yakmaya başlar. Yakıt tüketimini etkileyen unsurlardan biri de mevsimdir. 1000 cc motor km'de ne kadar yakar ve yakıt tüketimi nasıl hesaplanır bilmek gerekir.

1000 CC Motor 1000 Km'de Ne Yakar?

Motosikletlerde rastlanan CC ifadesi, motorun hacmini belirtir ve kübik santimetre anlamına gelir. Motor hacmi ise beygir gücü, güç-ağırlık oranı ve tork ile birlikte performansı belirleyen faktörler arasında bulunur. Bir motosikletin 1000 cc olması, onun ağır bir araç olduğunun göstergesidir. Bu da yüksek hacimli olduğu ve yeterli performans sergileyebilmesi için diğerlerine oranla daha fazla yakıta ihtiyaç duyduğu anlamına gelir. Sürücülerin merak ettiği en önemli noktalardan biri ise 1000 cc motorun 1000 km'de ne kadar benzin yaktığıdır. Motor hacmi 1000 cc olan bir motosiklet her 100 km'de 6 litre benzin yakar.

1000 CC Motosiklet Yakıt Tüketimi Nasıl Hesaplanır?

Motor hacminin ne kadar olduğu öğrenilerek km'de yaktığı yakıt miktarı kolaylıkla öğrenilebilir. Yukarıda belirtildiği üzere 1000 cc bir motosiklet 100 km'de 6 litre yakıt harcar. Buna göre 200 km'de 12 litre ve 300 km'de 18 litre yakar. 100 km'de yaktığı miktar baz alınarak rahatlıkla hesaplama yapılabilir. 1200 cc motor 100 km'de 6,6 litre ve 1300 cc motor ise 100 km'de 7,2 litre benzin yakar. Görüldüğü üzere motor hacmi arttıkça ihtiyaç duyulan yakıt miktarı da artar. Özellikle rutin bakımı aksatılan motosikletlerde benzin tüketimi çok daha fazladır. Bundan dolayı düzenli olarak yaptırılmalıdır.