1000 Cc Motor Kaç Km Hız Yapar? 1000 Cc Kaç Basar, Maksimum Hızı Nedir?

Herkesin motosiklet alma amacı farklı olsa da baktıkları kriterler hemen hemen aynıdır. Tasarım, güç çıkışı, ağırlık gibi faktörler satın alırken öne çıkanlar arasındadır. Adrenalin tutkunlarının aldıkları performans motorlarında ise öne çıkan kübik kapasite yani cc'dir. Bu yüzden de performans motorları alacak olan kişiler 1000 cc motor kaç kilometre hız yapar, maksimum hızı nedir ve 1000 cc kaç basar gibi soruların cevaplarını öğrenmek isterler.

1000 CC Motor Kaç Kilometre Hız Yapar?

Motosiklet satın alırken kullanım amacınıza bağlı olarak baktığınız faktörler vardır. Bazı kişiler onu şehir içi bir yolculuklar için satın alırken bazıları da adrenalin sporu yapmak için performansı güçlü motorları tercih ederler. Motorun tasarımı, güç çıkışı, ağırlığı satın almadan önce bakılan faktörlerden bazılarıdır. Ama en önemli faktör ise genellikle motosikletlerde cc olarak kısaltılan kübik kapasitededir. Bu kısaltma motorun hacmini ifade etmektedir. Motorun güç çıkışı, motosikletin kübik kapasitesi veya cc'sidir. Kübik kapasite ne kadar yüksek olursa, güç üretmek için oluşan sıkıştırılabilecek hava ve yakıt karışımı miktarı da o kadar artacaktır. Daha yüksek güç çıkışı, hava ve yakıt karışımının daha fazla sıkıştırılması ile olur. 1000 cc olan bir motor düz bir yolda motosikleti sağlığına tehlikeye atmayacak şekilde enduro tipi uzun yol motosikletleri 230 km/h civarına kadar ideal hız aralıklarına ulaşabilirken raging tipi motosikletler ise 280 - 300 km/h civarına kadar çıkabilmektedir.

1000 CC Motorun Maksimum Hızı Nedir?

1000 cc'lik bir motorun ideal hızının 230 km olduğundan bahsetmiştik. Fakat eğer bu motorla maksimum hıza çıkmak istiyorsanız 300 km/h civarına kadar çıkabilirsiniz. Eğer motosikleti kullanırken maksimum hıza çıkarsanız motoru yıpratma ihtimaliniz oldukça yüksektir.