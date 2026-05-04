Haberler Yaşam Haberleri 102 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü giysi dolabında yakalandı
Giriş Tarihi: 4.05.2026 19:07

Kocaeli'de hakkında 102 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

ABBAS ÇAKAR
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Bu kapsamda, "birden fazla kişi tarafından gece vakti birlikte yağma", "bilişim sistemlerini banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık" ve "kasten yaralama suçlarından" aranan A.İ.A'nın İzmit ilçesinde olduğu belirlendi. 102 yıl 6 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, saklandığı evde giysi dolabında yakalandı. Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#KOCAELİ

