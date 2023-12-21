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Giriş Tarihi: 22.12.2023

106 numaralı ölüm odası

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
106 numaralı ölüm odası
Balayı için gittikleri Nevşehir Kapadokya'daki bir otelde ölü bulunan Kader ve Mutlu Akbaş çiftinin karbonmonoksit zehirlenmesi sonucu ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, kazanın çalıştırılması ve kömür atma işlerinin resepsiyonist, temizlik işlerinin ise 3-4 ayda bir yetkili servis yerine baca temizliği yapan elemanlar tarafından yapıldığı ve olay günü kazanda sıkıntı olduğunu fark eden resepsiyonistin durumu mesul müdür ve işletme sahibine bildirdiği ifade edildi. Çiftin kazandaki probleme rağmen hemen üstündeki 106 numaralı odaya yerleştirildiği vurgulandı. İddianameye giren bilirkişi raporunda ise kazan dairesi ve bacanın doğru şekilde kurulmadığı ve bakımlarının yapılmadığı, duman dedektörünün olmadığı belirtildi. Olay günü rüzgâr olmasına karşın kazanın söndürülmediğine dikkat çekildi. Olayın ihmaller, tedbirsizlikler, dikkatsizlikler ve denetimsizlikler zinciri sonucu meydana geldiği kaydedildi. İddianamede otel işletmecisi Emin Ağmaz, müdür Tayfun Uslu ve resepsiyonist Ahmet Kılıç hakkında 'taksirle ölüme neden olmak'tan 22.5 yıla kadar hapis istendi.

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106 numaralı ölüm odası
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