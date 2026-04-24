106 yıllık coşku

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 106'ncı yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm yurtta coşkuyla kutlandı. Çocukların heyecanla katıldığı etkinlikler renkli görüntülere sahne oldu.

İstanbul Taksim Meydanı'nda düzenlenen resmi törende Cumhuriyet Anıtı'na çelenk sunuldu. Ellerindeki Türk bayraklarını dalgalandıran çocuklar, "23 Nisan kutlu olsun!" nidalarıyla bayram sevincini paylaştı. İstanbul Valisi Davut Gül ise 10 şehirden gelen 30 öğrenci ve öğretmenlerini valilikte misafir etti. Sultanbeyli'de ise temsili olarak "Çocuk Meclisi" oluşturuldu. Minik üyeler söz alarak istek ve önerilerini dile getirdi. Esenler Belediyesi de düzenlediği etkinlikle bayram sevincini yetim ve öksüz çocuklarla paylaştı.





ÇOCUK FESTİVALİ

Samsun'da Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen programda askeri bando 'Bir Başkadır Benim Memleketim' ve 'En Büyük Bayram Bu Bayram' şarkılarını seslendirdi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in günün anlam ve önemini belirten mesajı da paylaşıldı. Öğrencilerin şiirler okuduğu programda, çocuk korosu ve Türk Dünyası Çocuk Festivali'ne katılan çocukların ortak final gösterileri de sahnelendi.

Erzincan'da kutlamalar kapsamında Ordu Caddesi'nden Dörtyol Meydanı'na bayrak yürüyüşü düzenlendi.

Aydın Valiliği önündeki Atatürk büstüne İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından çelenk sunuldu.

Bolu'da polis ekipleri, ilkokul birinci sınıf öğrencileriyle bir araya geldi.

Kars'ın Sarıkamış ilçesi Hamamlı İlkokulu'nda öğrenim gören öğrencilerin düzenledikleri sessiz yürüyüşe yöre sakinleri de destek verdi.

Düzce Bahçeşehir Gençlik Merkezi gönüllüleri, çeşitli rahatsızlıklar nedeniyle bayramı hastanede geçirmek zorunda kalan çocukların odalarını Türk bayrağı ve balonlarla süsledi.

Sivas'taki etkinlikte oratoryo ve Türk devletleri bayrakları gösterisi düzenlendi. 'Atatürk ve Çocuk' konulu ebru sergisi açıldı.





BİNLERCE ÇOCUK ANITKABİR'E KOŞTU

Ankara'da binlerce kişi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Anıtkabir'i ziyaret etti. Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgâhı Anıtkabir, sabah saatlerinde düzenlenen resmi törenlerin ardından ziyarete açıldı. Açılışla beraber binlerce kişi, ellerindeki Türk bayrakları ile Anıtbakir'e geldi. Atatürk'ün mozolesinde saygı duruşunda bulunan vatandaşlar, tören meydanında hatıra fotoğrafı çektirdi. Amasya'dan ailesi ile Anıtkabir'e gelen Merzifon Mehmetçik İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Umut Yeter, "Burada olduğumdan dolayı gururlu ve çok sevinçliyim. Herkesin bayramını kutluyorum" dedi.





FİDANLAR TOPRAKLA BULUŞTU

Gaziantep'te, "Yeşil Şehirler, Huzurlu Nesiller" projesi kapsamında yüzlerce fidan toprak buluşturuldu. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gaziantep Valisi Kemal Çeber, etkinliğe bayram dolayısıyla makamlarını devrettikleri Beren Özdemir ve Eylül Lina Yıldız da katıldı.



23 LİMANDA 23 GEMİ ÇOCUKLARI AĞIRLADI

Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait savaş gemileri, '23 gemiyle 23 liman ziyareti etkinliği' kapsamında çocuk misafirlerini ağırladı. "TCG Gökçeada" Mersin'de, "TCG Kilimli" Sinop'ta, "TCG BORA" hücumbotu Alanya'da, "TCG Preveze" denizaltısı ise Trabzon'da vatandaşların ziyaretine açıldı.

Ali ALTUNTAŞ - Ziya RAMOĞLU - Özgür ÖZDEMİR - Ceyhan TORLAK - Faruk KÜÇÜK - Mustafa KAYA - Barış SAVAŞ - Hakan Gökkaya - Ali Faik ATAY - Hasan Çakmak - İlker ŞAHİN - Volkan KARABAĞ - Uğur YİĞİT - Ahmet TEMELCİ - Mehtap AYDOĞAN / SABAH