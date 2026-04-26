Giriş Tarihi: 26.04.2026

106 yıllık Karaköy Palas yeniden hayat buldu

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
İstanbul'un kültür-sanat hayatına yeni bir soluk kazandıran Karaköy Palas, 106 yıldır farklı işlevlerle kullanılan mekân Kültür Medeniyet Vakfı (KÜME) tarafından yeniden kapılarını açtı. Açılışa katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, katkılarından dolayı Selçuk Bayraktar'a teşekkür etti. Bayraktar da "Yapay zekânın insanı taklit ettiği, insanların da hızla makineleştiği karanlık bir çağa yol alıyoruz" diyerek bu istilaya karşı insanoğlunu insan kılan en güçlü sığınaklardan birinin sanat olduğunun altını çizdi. Bayraktar, "Yaratılmışların en şereflisi olan insanı eşref-i mahlukat kılan o ilahi ruhu korumak zorundayız" dedi.

