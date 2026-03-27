11 dakika fazla uyuyun kalp krizinden korunun

UKBiobank'in yeni bir araştırması uyku süresindeki minimal artışların kalp sağlığı üzerinde hayati etkiler yarattığını kanıtlandı. Son araştırmalar geceleri fazladan uyunan 11 dakikanın kalp krizi riskini düşürdüğünü ortaya koyuyor. Uzmanlar, yetersiz uykunun damar sertliği ve yüksek tansiyon gibi kardiyovasküler sorunları tetiklediğini belirtiyor. Düzenli uyku, vücudun biyolojik saatini dengeleyerek kalp kasının yenilenmesine olanak tanıyor. Sağlıklı bir yaşam için altın standart kabul edilen 7-8 saatlik sürenin altında kalanlar için, uyku süresini her gün birkaç dakika artırmak, uzun vadede kronik kalp hastalıklarına karşı direnci geliştiriyor.