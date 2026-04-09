11 gün sonra bulunan ceset davasında şok gelişme: Sanık tahliye edildi

Giriş Tarihi: 9.04.2026 14:45

Nevşehir’in Avanos ilçesinde kaybolduktan 11 gün sonra cansız bedeni bulunan Azerbaycan uyruklu Hüseyin G.’nin ölümüyle ilgili davada dikkat çeken bir gelişme yaşandı. “Kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklu yargılanan sanık, mahkeme kararıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

MEHTAP AYDOĞAN
Olay, geçtiğimiz Eylül ayında Avanos'ta meydana geldi. Hüseyin G.'den haber alamayan işvereni M.H., 5 Eylül'de emniyete giderek kayıp başvurusunda bulundu. Bunun üzerine polis ekipleri, savcılık talimatıyla geniş çaplı arama çalışması başlatırken, güvenlik kameraları da mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde Hüseyin G.'nin en son Yeni Mahalle'de arkadaşı İ.T.F. ile birlikte alkol aldığı belirlendi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, talihsiz adamın cansız bedenini günler sonra ilçe yakınlarındaki bir vadide buldu. Gelişmenin ardından arkadaşı İ.T.F. gözaltına alındı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Nevşehir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasında sanık İ.T.F., yaptığı savunmada olay günü alkollü olduğunu öne sürerek, "Birlikte içki içtikten sonra aracımda sızıp kalmışım. Uyandığımda Hüseyin yanımda yoktu. Ne olduğunu hatırlamıyorum" dedi. Tanıklar da sanığın sık sık alkol aldığını ve çoğu zaman bulunduğu yerde sızdığını ifade ederken, sanık avukatları müvekkillerinin olay sonrası süreçte güvenlik güçleriyle iş birliği yaptığını ve arama çalışmalarına katıldığını dile getirdi. Mahkeme heyeti, sanığın mevcut delil durumu ve savunmalarını değerlendirerek, günde iki kez imza verme şartıyla adli kontrol uygulanmasına ve tahliyesine hükmetti. Dava ileri bir tarihe ertelendi.

