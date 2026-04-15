11 ilde change operasyonu

6 Şubat depremde hurdaya dönen araçların trafikte seyir halinde olduğu belirlenmesi üzerine çalışma başlatan polis, araçların sahipleri ya da mirasçılarından düşük bedellerle satın alındığı belirledi. Şüphelilerin ise hacizli veya çalıntı araçlarla şasi numaralarını değiştirdiği araçların tamir edilmiş gibi gösterilip, satıldıktan sonra trafiğe çıkarıldığı tespit edildi. Şüphelilerin delil karartmak için Konya'da kırsal bir bölgede uçurumdan aşağıya attıkları araçlar ise polis tarafından vinçle çıkarıldı. Şüphelilerin bu yöntemle 30 ayrı araç üzerinden yaklaşık 25 milyon liralık vurgun yaptığı belirlendi. Çete üyelerine ait 15 milyon lira değerindeki 129 araca el konuldu, 23 banka hesabına da tedbir kararı uygulandı. Öte yandan zanlıların ifadelerinde "Biz araçlara change yaptırmadık, aksine tamir ettirdik" dediği öğrenildi. Gözaltına alınan 47 şüpheliden 22'si tutuklandı.