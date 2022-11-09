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Giriş Tarihi: 9.11.2022 09:58

11 ilde sosyal medya dolandırıcılarına operasyon! Dev vurgun...

Ankara merkezli 11 ilde sosyal medya dolandırıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 58 şüpheliden 47'si gözaltına alındı. Yapılan incelemelerde 79 milyon TL'lik dolandırıcılık yapıldığı anlaşıldı.

DHA
11 ilde sosyal medya dolandırıcılarına operasyon! Dev vurgun...

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 58 şüpheliden 47'si yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.

79 MİLYON TL'LİK VURGUN

Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü olarak, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Bilişim Yoluyla Nitelikli Dolandırıcılık ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarından Ankara merkezli 11 ilde 58 şüpheli şahsa yönelik eş zamanlı operasyon yapılmış, 47 şüpheli şahıs yakalanarak Ankara iline getirilmiştir. Yapılan operasyon kapsamında şüphelilerin ülke genelinde vatandaşların sosyal medya hesaplarını, haklarında şikayet varmış gibi algı oluşturduktan sonra gönderilen linklerle çalmak, kabinde çalınan hesaplardan, hesap sahiplerinin sosyal medya arkadaş grubuna yönelik yüksek kazanç vadeden paylaşımlar yaparak çok sayıda vatandaş dolandırılmıştır. Bu yolla 79.000.000TL dolandırıcılık yapıldığı yapılan incelemelerden anlaşılmıştır" denildi.

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11 ilde sosyal medya dolandırıcılarına operasyon! Dev vurgun...
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