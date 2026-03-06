11 ilde tefecilik ve nitelikli yağma suçlarına yönelik operasyon: 4,5 milyar lira hesap hareketi tespit edildi

Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; Ağrı, Antalya, Aydın, Diyarbakır, Eskişehir, Giresun, Hakkari, Konya, Manisa, Muğla ve Tekirdağ İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tefecilik ve nitelikli yağma suçlarına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda hesaplarında 4,5 milyar lira hesap hareketi bulunduğu tespit edilen 61 şüpheli yakalandı. Yaklaşık 215 milyon lira değerinde mal varlığına el konuldu.

YÜKSEK FAİZ, ÇEK, SENET, BASKI…

Şüphelilerin, vatandaşlarımızı yüksek faizle borçlandırarak baskı altına aldıkları, teminat olarak borç veya yüksek meblağlı çek ve senet imzalattıkları, ödeme yapamayan vatandaşlarımıza ait mal varlıklarını tehdit ve baskıyla devraldıkları tespit edildi.

215 MİLYON LİRA DEĞERİNDE MAL VARLIĞINA EL KONULDU

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri sonucunda "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçunu örgütlü olarak işlediği değerlendirilen şüphelilere ait; 23 adet banka hesabında bulunan 92 milyon lira suç gelirine ve yaklaşık 215 milyon lira değerinde; 10 adet taşınmaz, 20 adet araç ve 1 adet tekneye el konuldu.

"MÜCADELEMİZ ARALIKSIZ SÜRMEKTEDİR"

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, "Vatandaşlarımızı mağdur ederek haksız kazanç elde eden suç şebekelerine karşı tüm güvenlik güçlerimizin mücadelesi kararlılıkla ve aralıksız sürmektedir. Daire Başkanlıklarımızı, Kahraman Jandarmamızı Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" dedi.